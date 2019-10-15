18K金、白金、玫瑰金首飾為何比黃金貴？　原來是這個原因

說到18K黃金、玫瑰金、白金等首飾相信大家都愛不釋手，與黃金相比K金多了一點時尚精緻感，但你有沒有想過，不管是卡地亞（Cartier）、寶格麗（BVLGARI）等珠寶品牌的K金商品都比黃金商品貴上許多，明明K金的金含量相對比較低，卻有比較高的價格。 這其中是不是有什麼商家不可告人的秘密，抑或是K金在價值上確實比黃金還高？

簡單來說，K金都是黃金與其他金屬的合金，摻入不同的金屬後可以產生不一樣的顏色，所以才有白金、金、玫瑰金的區別，而合金中黃金含量的不同也造就了所謂18K（黃金含量75%）、14K（58.33%）、10K（41.67%）等等K金種類的區別。

總體而言，K金中摻入的其他金屬，即便是貴金屬，價格也大多低於黃金本身，所以從純經濟的角度看，K金的價值實際是不如黃金的，對於K金，也從來沒有像純金保值這樣的說法。

但K金做成成品後，價格就大不一樣了，因為K金是不能從保值的角度去衡量的，它更傾向於純裝飾品。其優勢在於比黃金更強的硬度、足夠穩定的化學性質，以及多樣的顏色，是各類貴價寶石的完美搭檔。所以在價格衡量上，K金製品與工藝品更相似。與材料成本相比，工藝、造型、品牌溢價和鑲嵌物的價值往往是更有決定性的定價因素。

(Cartier)

在加工方式上，黃金首飾不需要大型的機器，普通的工作坊就能加工了。而K金加工需要大型的機器和專業的人員操作。 K金工藝要求比黃金高，且還要經過十多道工序才能完成。

而黃金另一個特點就是柔軟，所以難以鑲制出各種精美的款式，尤其當鑲嵌珍珠、寶石和翡翠等珍品時容易被丟失。黃金首飾主要是以造型簡單為主。但K金卻因為有其他金屬的摻雜，所以在硬度上非常適合鑲嵌寶石，做到保護的作用，這點與黃金剛好相反，所以有更高的商業價值。

所以，實際上很難說K金和黃金哪個更好，因為他們的定價策略和價格組成是完全不同的。只能說看個人需求，如果傾向於保值投資，推薦購買黃金製品。而如果更追求款式、檔次、裝飾性的話，K金往往更勝一籌。畢竟現在絕大多數的貴價珠寶設計，無論是在地小品牌還是國際大牌，都是建立在K金鑲嵌或鉑金鑲嵌的基礎上的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：18K金的金含量比較低為什麼它比黃金還要貴】