TUDOR帝舵2019年Black Bay系列手錶價格總覽　全新P01令人驚豔

TUDOR帝舵2019年依舊主打Black Bay系列，原則上品牌是以改款為主要策略，例如Black Bay Bronze繼2016年之後再推出新作，最大的變化在於錶圈和面盤改成所謂的「石板灰色」，用以與上一代的咖啡色錶圈面盤做出區隔。

再來Black Bay Chrono這款2017年造成不小轟動的帝舵與百年靈混血兒，在今年也有Black Bay Chrono S&G改款——簡單來說就是手錶的錶殼改成不鏽鋼和黃金組合成的半金材質，同時帝舵還推出了一款拆卸式軍錶帶，讓手錶除了看起來更貴氣之外，它還流露出更重的復古氛圍。

至於同屬S&G家族的成員方面，帝舵在2019年也一口氣帶來了三種不同錶徑（32mm、36mm、41mm）的Black Bay S&G，這款的改造幅度比較明顯，例如它把鍊帶從三板帶改成了五珠帶、錶圈的潛水刻度圈也被移除，只留下素雅的黃金圈，看起來運動個性稍微減弱，多了更多休閒正裝的味道，此外帝舵這次也分別針對三種錶徑推出金面與黑面的選擇，讓人一次就能找到適合自己要的風格。

Black Bay P01跟系列其他手錶的長相不太一樣，帝舵是參考1967年替美軍製造的軍錶原型所打造，屬於一款全新作品。（世界高級品授權使用）

有別於前面三款都比較偏向小修小改，2019年帝舵推出的Black Bay P01就比較令人有驚豔的感覺，雖然它隸屬Black Bay系列，但是外觀上卻跟我們從2012年看到現在的BB有蠻大差別，但其實這也不算是品牌的全新創意，因為它的設計靈感來自1960年代的帝舵潛水軍錶原型，當時美國政府和帝舵合作開發軍用錶，這款的設計藍本誕生於1967年，它針對潛水計時錶圈的保護裝置有一套獨特的概念，可惜的是當年沒有受到美國政府採用，所以知道這款錶的人不多，不過就在手錶塵封半世紀之後，帝舵2019年終於再把它拿出來當成現代復刻手錶的靈感來源，成為帝舵今年最讓人有新鮮感的作品。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵2019年新款價格懶人包】