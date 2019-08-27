子彈都射不入的奢華：Apple Card鈦金物料護理需知

Apple今年發布的Apple Card，相信早已讓 i粉們引頸以待，以申請容易、低利息、重視私隱，以及與Apple Pay無縫連接，簡約設計：無到期日、卡號、安全碼、無須簽名，卡上只有Apple標誌及持卡人名字⋯⋯但更為吸引眼球的，相信是亮麗耀目的製卡物料：鈦金。

雖然這一刻Apple Card還未在香港通行，但相信大家都默默地留意相關的消息。早前外國就有Youtuber實測子彈都射不穿這鈦金卡⋯⋯鈦金這物料重量輕、強度高，耐熱耐酸，被譽為「太空金屬」，是為航空科技所用的物料，亦因為其「親人體」特質，近年更用作製作珠寶飾品。

不過，縱使有著多種優越的好處，但保養及保存起上來亦是有需要注意的地方。Apple最近發布Apple Card的護理需知，首先，強烈建議保存在軟身的物料之內，而且不要與其他卡放在一起，因為有機會被Apple Card劃開弄破，不要與其他容易被磨蝕的物品放在一起，如鑰匙、零錢，而有些錢包具有磁石開關，會令卡上的磁條被消磁。此外，如果放於皮革製的錢包或牛仔褲口袋內，亦有機會導致Apple Card永久性變色而不能洗掉。如果真的弄污了，Apple建議可以用火酒清潔。