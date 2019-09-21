LONGINES浪琴水鬼2019再進化　「深海征服者」潛水錶全陶瓷版登場

LONGINES浪琴的人氣潛水錶HydroConquest深海征服者系列，在2018年時有了滿明顯的改造升級——潛水計時圈從原本的鋁圈改成現在愈來愈普及的陶瓷錶圈，同時品牌也微調了整隻錶的設計，讓新一代的浪琴水鬼（簡稱浪鬼）看起來更俐落有型。 新一代浪鬼剛登場時就推出了藍面、灰面與黑面等三種款式，規格變更吸引人、配色也變得更豐富，不過由於陶瓷的製作難度（和成本）稍微高一些，這也使得新舊浪鬼之間存在一點價格，新款浪鬼定價一舉推上近二萬港元。 2019年浪鬼似乎不滿足於只是在錶圈方面進化，因為浪琴又再新推出了另外一款改款，這次是把整枚錶殼都改成陶瓷材質，以系列首見的全陶瓷樣貌躋升HydroConquest的旗艦款地位。

評點一：陶瓷錶殼外觀經過小調整

黑面黑圈原本就是浪鬼基本的款式，不過2019年新款卻是連錶殼都變成了全黑色，這是由於浪琴啟用了成份為ZrO2（二氧化鋯）的陶瓷製作錶殼，升級為陶瓷殼的浪鬼並非只是純粹把錶殼材質由不鏽鋼換為陶瓷而已，由於兩種材質的性質與加工難度不一樣，所以我們會發現2019年的黑陶瓷浪鬼外觀有幾個小變化。

首先是錶徑從41mm微微增加至43mm，另外錶冠護肩的飛翼造型被修改的更短小精悍些，同時原本不鏽鋼款式的錶冠在刻槽頂部還有個類似蓋狀的設計（方便佩戴者用指甲把錶冠「夾」出來），但到了陶瓷款上頭，或許因為加工成型不易，所以索性取消了這個蓋狀設計。還有一點由於整枚錶圈也變成了陶瓷，所以陶瓷圈的範圍就視覺效果來說也變得更寬大，而且去年的陶瓷圈表面有經過拋光處理，今年的拋光則只施作在錶殼、錶耳方面，錶圈則是比較接近霧面的處理，這讓整只錶的黑色看起來比較有層次。

評點二：陶瓷世代浪鬼的特徵

承接2018年陶瓷圈浪鬼的改造，2019年新款的錶圈刻度依舊精簡的剩下前15分鐘保有分鐘刻度，另外則是以每五／十分鐘為單位放上線型／阿拉伯數字刻度；而在面盤部分，原本在塗有夜光物料的圓點時標內緣都還有一枚梯形時標，到了這一代陶瓷世代以後已經全面捨棄，如此一來面盤看起來空間變得比較充裕，不會有那種密密麻麻的感覺。

這世代同樣維持了日期顯示，日期窗也同樣擺在3點放置，另外就是時、分指針的造型沒有變動，倒是秒針從原本的紅色箭頭針尖改成棒棒糖式的設計，而且此處也加上了夜光物料，這些變化套用在全黑陶瓷殼身上更是對味，因為這有助於提升手錶在暗處的閱讀效果。

評點三：動力儲存2日以上3日未滿

錶款搭載的L888.3機芯與不鏽鋼陶瓷圈款搭載的L888.2機芯規格相去不遠，它的動力儲存有64小時，震頻則是比較少見的25,200轉，實際上它算是ETA機芯的改造版。這款和去年版本同樣採用實底蓋，底蓋推測應該還是金屬而非陶瓷，只是同樣鍍上了黑色來呼應錶殼的顏色，同時去年款的底蓋飛翼沙漏圖案是用刻上去的，至於2019年新款則是印上去的，戴上手時的感覺也是會有點微妙的差異。錶款搭配的是橡膠錶帶，不過它的錶扣也同步換上陶瓷材質，整只錶的製作難度又再突破去年，戴起來的好處是防刮的範圍變更全面了，但同時也要留意陶瓷易碎不耐摔的問題就是。

HydroConquest系列陶瓷款 陶瓷材質／L888.3自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑43mm／參考價：約NT$ 110,000

★如果你想入手：

從鋁圈進化成陶瓷圈大約調整了數千元的價格，但是從陶瓷圈進階成陶瓷殼，官方建議零售價為約3萬港元，這已經比去年款式足足貴了1萬元，雖然陶瓷殼就某種程度來看是一種升級無誤，但在機芯規格、設計並未具備太明顯的改造的情況下，陶瓷殼新款的定價可能會影響它在消費者眼中CP值的優勢，但是青菜蘿蔔本來就各有所好，值不值得這種事還是要看掏錢買錶的人自己認定才算數。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：浪琴深海征服者2019年也升級為全陶瓷化水鬼】