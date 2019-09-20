貓王人生中最後一部哈利拍賣　成為史上第三貴電單車

（GWS Auctions網站、Getty Images）

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「貓王」皮禮士利（Elvis Presley，台稱普里斯萊）的最後一部電單車（台稱機車），早前於美國拍賣，拍賣叫價達US $80萬，這部Harley Davidson成為拍賣史上第三貴的電單車。

這部Harley Davidson（港稱哈利，台稱哈雷）型號為FLH 1200 Electra Glide，於1976年出廠，同年8月為「貓王」買下，成為他人生的最後一輛電單車。翌年，這位傳奇歌手就因為心臟病而與世長辭，年僅42歲就離開人世。

據原廠設定，這款Harley Davidson重340kg，配備V型雙缸（V-Twin）OHV引擎，排氣量為1,200cc，最大馬力為58匹、最大扭力為95Nm。「貓王」買下這輛電單車後，只享受了一段短短的時光，就把它賣走，所以里程錶只停留在126英里之處。眾所周知，「貓王」雖然非常熱愛電單車，但經常玩一陣子就把這些「新玩具」賣走或捐掉。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：「貓王」最後電單車拍賣　估計逾HK$1,360萬破紀錄成交

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