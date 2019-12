【品酒】飛機上的紅酒特別難喝？其實變的不是酒　而是人！

飛機點酒,對於很多酒鬼來說並不陌生。作為葡萄酒癌入骨的人,到哪都要點一杯葡萄酒,不管是在西餐廳、大排檔,還是三萬尺高空的機艙中。但多的是,你不知道的事! 葡萄酒在高空中可能會變得不好喝。

你有沒有試過在飛機上點葡萄酒?那真是一個相當有趣的體驗。我第一次在飛機上點酒純粹是因為那時飛北歐,來回票價好幾千大元的航班,喝果汁實在太不化算了!於是,我點了一杯白葡萄酒,已經忘了那是霞多麗(Chardonnay)還是長相思(Sauvignon Blanc),我只記得當時的我堅信我這輩子應該不會再喝到比那更難喝的酒!

沒想到,我之後還真的喝了更難喝的。原來,不管是多好的酒,在高空中都會變得沒那麼好喝。然而變的不是葡萄酒,而是人!

機艙在高空中會加壓,同時環境變得干燥,人對葡萄酒香氣的感知會變弱。另外,人在高空中的心理壓力也會影響品酒。如氣流產生的震動(擔心這可能是人生最後一程飛機)、機艙中的噪音(永遠會有一個隔半小時哭一次的 baby)、生物鐘等等。飛行時間越長,影響越大。

所以,好的航空公司在選酒上一般都會經過深思熟慮。

有沒有發現,飛機上很少會出現優雅的黑皮諾(Pinot Noir)。因為地面的“優雅”,天上很可能就會變得“平淡”。能上天的葡萄酒最好是果味澎湃、集中,橡木香濃郁的酒款,例如歌海娜(Garnacha)就是一個比較常見的選擇。強勁的口感即使味道上稍被抵銷,依然保有足夠的“力量”。

當然,坐頭等艙或者商務艙的都會希望在酒單中看到來自“波爾多”、“勃艮第”等的名酒!我的建議是,有香檳,就盡量喝香檳!而和我一樣喜歡擠經濟艙的朋友,一般只有一紅一白的選擇,如果你堅信你選擇的航空公司就連選經濟艙這麼兩款餐酒也會非常用心,那就放心喝吧。否則,還是果汁比較安全。

機艙中雖然加壓,但仍然屬於低氧環境,而且乾燥,酒精對人體的影響比地面更快更大。所以,可以的話,請盡量少喝點。萬一醉了,胡言亂語,甚至動手動腳。機組人員一旦覺得你影響到飛行安全,會採取強硬行動,讓你一夜成為網絡紅人,and not in a good way!

除了控制酒的份量,還要多喝水,少吃鹹的食物,而且盡量挑過道旁的座位,因為你無可避免要經常上洗手間。

【本文獲「VinOnly」授權轉載。】