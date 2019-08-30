倫敦地鐵「廢熱」為市民供暖：一石三鳥之計！

撰文：何國龍
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倫敦地鐵向來有名，除了人人知曉的商標、龐大的鐵路網絡，早在1863年營運，而原來「火車」也是英國人發明的，於1804年英國發明家Richard Trevithick製作出世上首架於鐵軌上行走的蒸汽機車，也就是今天的鐵路火車的原型。時至今天，倫敦地鐵亦有服務市民的新作！
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鐵路向來與城市的發展息息相關，但有否想過，鐵路的「副產品」可以成為人們生活的一部分？要說的是，於今年冬天起，倫敦地鐵將會開始把「廢熱」——也就是鐵路系統生產出來的熱能用作供暖給倫敦市民，目標受眾為倫敦其中一個自治區伊斯靈頓區，而受惠家庭相信可達1,350個。
倫敦地鐵如何利用「廢熱」達到一石三鳥：
1. 「廢熱」為市民供暖
2. 減少碳排放
3. 降低地鐵隧道溫度
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原來，有鑑於全球氣候危機，英國政府決定從2025年開始禁止新建住宅配備燃氣鍋爐，而是以城市中的可再生能源作替代。根據倫敦政府，倫敦的「廢熱」竟能滿足城市的38％的供暖需求。於是倫敦交通局就與工程公司Ramboll以及伊斯靈頓委員會聯手合作開發名為「Bunhill 2」的熱網項目，採用的正是倫敦地鐵所發放的熱能，據稱是為歐洲首個同類型項目。而於夏天，這個系統則可以逆轉，以便將冷空氣輸送到地鐵網絡之中。