倫敦地鐵「廢熱」為市民供暖：一石三鳥之計！

倫敦地鐵向來有名，除了人人知曉的商標、龐大的鐵路網絡，早在1863年營運，而原來「火車」也是英國人發明的，於1804年英國發明家Richard Trevithick製作出世上首架於鐵軌上行走的蒸汽機車，也就是今天的鐵路火車的原型。時至今天，倫敦地鐵亦有服務市民的新作！

網上圖片 鐵路向來與城市的發展息息相關，但有否想過，鐵路的「副產品」可以成為人們生活的一部分？要說的是，於今年冬天起，倫敦地鐵將會開始把「廢熱」——也就是鐵路系統生產出來的熱能用作供暖給倫敦市民，目標受眾為倫敦其中一個自治區伊斯靈頓區，而受惠家庭相信可達1,350個。

倫敦地鐵如何利用「廢熱」達到一石三鳥： 1. 「廢熱」為市民供暖 2. 減少碳排放 3. 降低地鐵隧道溫度