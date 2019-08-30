【古玩拍賣】 2億包袱瓶領銜 蘇富比秋拍現明清珍品

香港蘇富比2019年秋季中國藝術珍品拍賣會將於10月8日假香港會議展覽中心舉行，在眾多拍賣品中最受矚目的，是清乾隆年製的料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶，出售藏者為樂從堂堂主曹興誠，他於2000年秋以港幣2400萬購入，預料今次拍賣將以2億港元成交，19年間升價近十倍！此外，同場還有不少源自明清時期的珍品都極具收藏價值及升值潛力。 Photos：Sotheby's

清乾隆 御製料胎畫琺瑯包袱瓶

製於清朝乾隆初年，並署有「乾隆年製」四字。料胎畫琺瑯器對製作者的手藝要求極高，而以這尺寸大小及手工精細度來說，這件包袱瓶的品質屬於最頂級。根據瓶頸上的粉帶造型，以及瓶上丹鳳於牡凡上翔飛的紋飾，估計是乾隆贈予皇后而製的珍品。據知，此瓶曾被恭親王奕訢收納為府中寶珍，及後輾轉流入中德混血收藏家A.W. Bahr、美國收藏家Paul and Helen Bernat伉儷、香港富商劉鑾雄手中，並於2000年被曹興誠購得。

預計成交價HKD200,000,000



明宣德 青花海水雲龍紋高足盌

盌即碗。此高足盌製於明朝宣德年間，繪有一條五爪龍游於青山雲海之間，畫功精緻細膩。樣式與此高足盌相同的珍品，過去曾經出現過三件，其中兩件分別被收藏於北京首都博物館及中國國家博物館，另外一件於2012年4月曾以1.14億港元高價成交。

預計成交價HKD60,000,000



明成化 青花萱草紋宫盌

明朝成化時所製的青花宮盌在古玩拍賣場上一直都極受歡迎，屢次創下拍賣價新高，在2013年10月，一個成化宮盌就以1.41億港元成交。現存同樣的青花萱草紋宮盌，就只有兩件收藏於倫敦大英博物館的藏品。

預計成交價HKD50,000,000



明宣德 藍地白花折枝石榴花果紋盤

這種藍地留白作飾的製瓷技法以明朝宣德年間最為精巧，而此珍盤的手工更是頂級的上品，能與此媲美的現存只有3件，一件藏於台北故宮博物館，一件藏於紐約亞洲協會，另外還有一件有殘缺的藏於北京故宮博物院。

預計成交價HKD30,000,000



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