《現像·集納》 打破規限重新定義

當鐳射筆會被演繹成鐳射槍，當雨傘防具會被演繹成攻擊性武器，當紅腫瘀傷會被演繹成嚴重受傷，當執法者原來會知法犯法，當侮辱言詞原來是有禮貌的表現，當真誠溝通原來是警棍催淚彈放題，errrrrr....相信在過去三個月來，香港人對世界上的很多事物都有了新的領悟，但原來在100年以前，著名美籍法裔藝術家Marcel Duchamp已經透過「現成物」，為事物和藝術帶來新的演繹。

時為1913年，Duchamp發表了一件名為《自行車車輪》的作品，他將一個自行車的車輪拆下，並以上下癲倒的方式放置在一張高椅上作為一件藝術品展示。Duchamp此舉，將原本已經存在的平凡物品，透過全新的演繹和表達手法，以最低限度的介入，令該件物品昇華到藝術品的高度，顛覆了藝術世界一直以來的思想和定義，並開啟了當代藝術的大門。而使用現成物，亦成為了當代藝術的關鍵特徵。

Marcel Duchamp與其作品《自行車車輪》

香港獅語畫廊以現成物為主題，舉辦《現像·集納》圖像聯展，將帶來三位屢獲殊榮的中國當代藝術家蔡東東、雷磊及王寧德共14件作品，透過攝影雕塑、圖像拼貼及錄像，探索並挑戰圖像作為傳播媒介的認知與印象。透過重塑圖片和及有關「圖片」的概念，以及採用「現成物」的創作方法，展出作品集中拓展了攝影的視覺範圍。在訊息圖像過量的時代，三位藝術家反而利用或摒棄現有圖片與物件所涵蓋的語境、壓力及幻象，賦予圖像、歷史、懷舊、人類集體行為和身份認同的全新視覺語言詮釋。

蔡東東的4件裝置作品靈感源自他多年收藏的老照片。透過使用現成物，作品中原有的圖像被延伸及重新放置，並將作品本身從平面轉化為立體空間。

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雷磊的《動勢》系列和《進行中》系列中，圖像素材來自繪畫參考的攝影圖冊及冷戰時期的官方宣傳畫報《人民畫報》。這些圖像原本都在某個特定的語境中存在，擁有具體而明確的意義，但經過他的重新組合，這些圖像元素都被融於全新的體系中。

王寧德的「無名」系列，受中國各地拍攝到的城管們用塗料覆蓋「違法」和「不合適」的牆上塗鴉及遍佈四周的街頭海報所啟發，模糊不清的塗抹內容反而讓不為人知的故事痕跡更加明顯。