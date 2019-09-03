【啤酒筆記】 日本輕井澤「地啤酒」Yoho，精釀Ale、設計出眾

近年人們都對精釀啤酒（手工啤酒）趨之若騖，原因不外乎是與別不同的風格與味道。但要說到喝起來，精釀啤酒其中一個優勝之處是於當地釀造（當然也因為微型生產很難外銷），因為啤酒的口感很著重新鮮。今回要說的，反而並非本地的精釀啤酒，而是來自日本的品牌「Yoho」。

去到日本，就算平日杯酒不沾，見到日本人對於釀酒的精神與工藝都總會喝不厭，尤其是光顧居酒屋，這時，大家可能都會見到不少排列在吧頭的「地酒」，簡單來說，就是當地釀造的酒，也不限於清酒，而Yoho這個精釀啤酒牌子正正就是「地啤酒」（Ji-Biru），所用到的當然也是當地的原材料、甚至是當地的雪水、山水，設廠於以威士忌而為人所熟知的輕井澤，也因為這個原因。

【Yona Yona Ale】Style: American Pale Ale（ABV: 5.5%） Yoho最出名的旗艦款式為「Yona Yona Ale」，屬於Ale類型啤酒，上回說過，啤酒主要分為Lager及Ale兩大種類，而日本的啤酒大多都是Lager，是與日本最初的啤酒業歷史息息相關，是由外國人引入的。雖然Lager的淡麗口感比較適合亞洲人，但到了今時今日，嘴刁的酒客們又怎會滿足於此，Yoho的母公司為著名的星野集團，非常懂得市場之道，故Yoho最初推出的款式正正就是「Yona Yona Ale」這款Ale，也印證了顧客們的需求。「Yona Yona Ale」這個名字的意思為「朝朝暮暮」（Night After Night），意在享受每一個喝酒的夜晚，它不只虛有其名，其品質也甚有保證，連續三年獲得了International Beer Competition的金獎。

【Suiyoubi No Neko】Style: Belgian White Ale（ABV: 5%）