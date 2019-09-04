【標誌設計#001】Logo背後的故事：7-11、Target、Walmart（上）

品牌設計愈來愈受重視，品牌是受眾對企業的認知感受，要建立一個好的品牌形象，企業識別系統（Corporate Identity System、CIS）以及企業識別標誌（Logo）則是重中之中！這個欄目要談的，正正是關於Logo的故事，Logo是受眾識別企業最直接的方式，有時我們可能忘記了品牌的名字，但其Logo卻深深刻在腦中，而Logo最重要的並非單單是外表形象，卻是其中的意義。

要說我們最常見的Logo之一，定必要算到「總有一間係左近」的七仔便利店，大家有沒有發現，其Logo是由數字和英文夾雜，而且「n」是小楷！做文字工作的，有時頗討厭這種數字與文字夾雜的不統一，但品牌這樣做是有原因的。其一，在官方的解釋指是設計上的考慮，因為「ELEVEn」比「ELEVEN」看起來平衡一點，而且小楷「n」的向下／向內在視覺上看起來沈實穩重、更舒服一點，更重要的，當然是有無數人在閒時留意到這一點反覆思考其用意，豈不是免費加深受眾的印象！另一個原因則是大眾推測的，「n」的向下／向內有收納之意，更有說「n」像一塊磁鐵用來吸生意⋯⋯不過總而言之小楷比起大楷更柔和一點，在各方面都令人看得舒服。

另一方面，在CIS當中顏色對於大眾的認知非常重要，人類是視覺主導的動物，而反應顏色遠比文字來得快，7-ELEVEn的成功，其四色功不可沒、深入民心，可見於品牌非常出名的、最近亦經常見到的，正正是那七仔四色傘。不過，有時亦見到一些分店採用黑白色主調的設計，其實好的Logo亦不能只限於彩色，例如在黑白打印公司文件時亦不能瞬間令人認不出來，才是有著好的應用性。

此外，自1991年品牌被日本伊藤洋華堂取得過半股權，於2005年前者更成立新公司「7&I控股」（Seven & I Holdings），收購了美國的7-Eleven公司，難怪有著絲絲日本風的黑白簡約設計出現，而且在日本的七仔招牌有時採用的是7&I控股的Logo。品牌本來於1927年創立自美國德州達拉斯市，起初的名字為「Tote’m Store」，於1946年更將營業時間延長至早上七時至晚上十一時作為特色，因此而改名。今時今日我們會覺得開廿四是常態，其實不一定，而且早在當年開十六個鐘更是前無古人，所以自此大受歡迎。