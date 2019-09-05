【PANERAI】 全球唯一 香港獨家 (一手已FC！)

Panerai 在香港愈見受錶迷愛戴，而品牌亦非常識做，繼於2011年及2015年分別推出412及606、608和618的香港限量版之後，今年又再推出全球僅有一枚，只在廣東道旗艦店出售的PAM01017 Luminor Firenze GMT陀飛輪鈦金屬腕錶，足見對香港市場的重視！

這枚全球唯一的1017搭載品牌獨創的P.2005手動上鍊陀飛輪機芯，具6日動力儲存，配備兩地時間功能。47毫米錶殼以鈦金屬製成，具10巴防水功能，並鐫刻有優雅的幾何圖案和象徵佛羅倫斯的紫百合標誌，而在護橋開關桿上更刻上了「FIRENZE」字樣。錶盤飾有藍色太陽紋，具備Super Luminova米色強力夜光，位於9點鐘位置的秒針盤上設有一顆小圓點，其實是陀飛輪指示器，每30秒會轉一圈，代表陀飛輪框架的轉動；而3點鐘位置則是日夜顯示和第二時區指針；至於6點鐘位置上則刻有佛羅倫斯紫百合標誌和「FIRENZE」字樣。錶背玻璃以藍寶石水晶製造，內部設有6日動力儲存指示器。特別值得留意的是，雖然全世界僅有一枚，但品牌特別為腕錶於錶殼背面刻上了「088」的編號，寓意為配戴者帶來幸運。

護橋開關桿上刻有「FIRENZE」字樣

錶殼上刻有優雅的幾何圖案和象徵佛羅倫斯的紫百合標誌

錶背設有6日動力儲存指示器

編號「088」，寓意幸運