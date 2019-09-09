【法式如風時尚】 當秋天降臨 型男必備一鏡

踏入9月，秋天的步伐逐漸走近，暖陽在秋風吹拂的配襯下，令氣溫不冷不熱剛剛好。比起炎熱的夏天和寒冷的冬天，秋天的舒爽天氣，令人更有悉心裝扮起來的衝動，簡單的一件襯衣加上一件薄薄的外套，穿搭起來層次感剛好。不過若然想要穿出法式型男的率性如風，一副型格的太陽眼鏡是必不可缺的！

在法式時尚的字典裡，無論是確實地把它戴上又好，抑或是隨性地把它掛於胸前，一副型格的太陽眼鏡都是必備item。貫徹法式時尚之道隨心率性而且簡約雅致的精神，源自法國的時尚品牌SPORT b.將這般法式格調注入設計靈魂之中，並帶到其太陽眼鏡系列當中，打造出多款融合經典鏡型與現代風格的亮麗款式，獨樹一幟的設計落於輕盈靈活的優越材質之上，令一眾型男在不同場合都能展現出法式簡約風尚的魅力。

Alice (model code : AB7001S)

以鈦金屬材質將經典冷酷風的飛行員鏡形柔然蛻變，偌大鏡框加上寬闊的側翼設計，意氣揚采在耀眼陽光下恣意綻放，塑造出極致細膩的簡雅造型。



Alice (AB7001S)

Monica (model code : AB30013)

將百變形狀與材質混搭揮灑得更加淋漓盡致，採用閃亮六邊形金屬鏡框襯以透亮膠板材，闡釋非凡絕倫的法式風致。

