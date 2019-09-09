塗鴉藝術家Banksy成名前作品拍賣　估價比Girl With Balloon更高

近年在現代藝術拍賣，經常見到神秘街頭藝術家Banksy的名字。但最近在汽車拍賣也找到Banksy的名字，拍賣的是一部被Banksy畫上滿身塗鴉的大貨車，估價達£100萬 - 150萬（HK$950萬 - 1,420萬），估價甚至比同場的超級跑車更高。相信這部重達17噸的大貨車，不會在成交過後自毀吧。

大貨車命名為Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We'll Be In Charge)，是Banksy於2000年的創作，當時他尚未成名。全車長達17米，畫上塗鴉的面積達80平方米，行方形容是 Banksy至今最大規模的創作。

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貨車原為1988年生產的瑞典富豪（Volvo）FL6密斗貨車，在二手市場的價格約值一萬多英鎊。但添上了Banksy本尊的塗鴉，立即升價千倍。

這部貨車原屬馬戲表演團體Turbozone International Circus。時間回到1999年末，當年Banksy獲邀到西班牙南部參加派對，準備慶祝千禧年到來。那時，Turbozone創辦人之一Mojo提議Banksy在他們的貨車上塗鴉，結果Banksy花了兩週完成。

貨車上的塗鴉與Banksy後來的塗鴉主題同出一轍。車身的塗鴉主要分成三個場景↓↓↓

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這些人物角色，經常出現在後來Banksy的塗鴉上。

行方指，整件作品帶出無政府主義（anarchy）的訊息：「我們與他們對抗，我們將會獲勝」在此之後，這輛滿身塗鴉的貨車，伴隨Turbozone到歐洲及南美各地巡迴演出。Banksy於2005年的著作《Wall and Piece》亦有提及此車。

目前Banksy作品的拍賣紀錄，由去年掀起熱話的自碎畫《女孩與氣球》（Girl With Balloon）保持，連佣成交價£104萬。若然此車能以高於£100萬下槌，相信可輕易刷新紀錄。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：Banksy殺入汽車拍賣 塗鴉貨車估價近HK$1,000萬】