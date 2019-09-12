【明星豪宅】黑寡婦施嘉莉祖安遜　長春藤之家俯瞰紐約哈德遜河

黑寡婦施嘉莉祖安遜 （Scarlett Johansson）以400萬美元的價格買下了位於紐約Palisades的豪宅。這棟豪宅建於1953年，名為「長春藤之家（Ivy House）」，被大量長春藤覆蓋而得名，佔地4,000平方英尺，有4間臥房以及4間浴室，還設有鍛鐵陽臺、花園與可以俯瞰哈德遜河的游泳池。

這棟爬滿長春藤的房子是由美國前總統富蘭克林於1933年委托建築師Eric Gugler設計，Eric Gugler也設計了白宮橢圓形辦公室。這棟房子之前屬於已故女演員Brenda Forbes。

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根據《Cheat Sheet》報導，這400萬美元的豪宅對施嘉莉祖安遜來說並不算花費太大，因為從施嘉莉祖安遜在漫威電影宇宙（MCU）中飾演黑寡婦之後，截至2019年為止她的淨資產達到了1.4億美元。黑寡婦Natasha Romanoff這個角色是一位出生於蘇聯的超級間諜，是已故的「Marvel之父」Stan Lee所創造。

在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，她飾演的角色去世後，粉絲們對這個標誌性角色怨聲如潮，但她尚未完成對這個角色的塑造。目前黑寡婦正在拍攝自己的專屬電影，這部電影是漫威宇宙第四階段的一部分，故事的時間線發生在《美國隊長3：英雄內戰》（2016）之後。《黑寡婦》電影將於2020年5月1日上映。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：黑寡婦 史嘉蕾喬韓森的紐約豪宅「常春藤之家Ivy House」】