【標誌設計#001】Logo背後的故事：Walmart

品牌設計愈來愈受重視，品牌是受眾對企業的認知感受，要建立一個好的品牌形象，企業識別系統（Corporate Identity System、CIS）以及企業識別標誌（Logo）則是重中之中！這個欄目要談的，正正是關於Logo的故事，Logo是受眾識別企業最直接的方式，有時我們可能忘記了品牌的名字，但其Logo卻深深刻在腦中，而Logo最重要的並非單單是外表形象，卻是其中的意義。 圖片來源：網上圖片

承上回，說過7-11的標誌，原來「ELEVEn」的小楷「n」除了有著良好的視覺平衡感，更有如像磁鐵形狀般的吸客之意！而今回續說的Walmart，是今天的連鎖超市巨頭，雖然香港難見其縱跡，但原來其年收入比石油公司還要高。田而今天見到的標誌，其實是十年前改變營業方針時隨之而來的重新設計。

品牌早在1962年就開設了首家超市，最初的Logo，只是簡單而方便印刷的藍字，而在兩年之後，在1964年就將品牌名字「Wal」和「Mart 」之間加上了連字號，這個改動影響之深，可見於今天的Logo除了名字之外，最深入民心的是其星號，原來正正是由這個連字號演變而來的。

剛剛說過，於2008年品牌除了改變Logo之外，也改變了營業方針。本來品牌能夠席捲全球，是因為其薄利多銷的營銷策略，主打低收入客源，但當品牌打穩之後，當然就想開發高消費力的客戶群，所以Logo也循這個方向而改變。雖然Walmart的Logo說不上是設計中的經典，但也可以從中看到一點Logo設計的趨勢走向。於1964年加上了連字號的Logo，同時也轉變為「有腳字」，這個Logo用上了差不多廿年。但有腳字很快就被淘汰，而變成了較為簡約、但不失大體的粗體字。直到1992年，品牌Logo將連字號變成了星形，是因為品牌要擴大業務至國外，同時間已貴為美國最大的零售商，用上符號的好處是避免文化及語言差異，只要記得「有星星」的超市，就知道是Walmart！而且，星形圖案豈不是美國的代表符號，而於當時，品牌亦正是標謗著「Made in America」的品質保證。