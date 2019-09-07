【啤酒筆記】氣泡酒、Fruit Beer與Cider，邊款先算係「啤酒」？

喜歡啤酒的朋友，去到東京的便利店或超市一定眼前一亮，流連在雪櫃前久久不能離開，皆因酒款之多著實令人難以選擇。不過一般的便利店，雪櫃會分一個是賣啤酒，一個是賣氣泡酒，因為後者並不能稱之為啤酒。

網上圖片 雖然氣泡酒酒精度低，口感上與啤酒相似，也有著碳化感，但認真一飲，就知道氣泡酒並非用麥芽釀造，亦是沒有麥芽香的。氣泡酒常見於日本，而於其他地方，另一款差不多的飲品就是Cider，Apple Cider大家也喝得多，而傳統的Cider亦正正是以蘋果或梨釀製的，而非麥芽，所以也不能稱之為啤酒，但有趣的是，也被列入於Beer Judge Certification Program（BJCP）的分類中，所以於一般的啤酒比賽上有時也會見到Cider的縱影。

網上圖片 在品飲上，其甘苦味及酸度是重要的風味，不過原材料的新鮮度比起釀啤酒嚴格得多，畢竟啤酒所用的麥芽是可以冷藏儲存的。近年於香港發現一款採用法國Loire Valley的蘋果釀造的精釀Cider，是來自本地精釀啤酒品牌Hong Kong Whistle（吹啤啤），入口清新的果香沒有過甜如汽水，對喜歡Cider的朋友是不錯的選擇。