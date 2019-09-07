【標誌設計#001】Logo背後的故事：簡約設計成為經典的Target

品牌Logo紛紛轉變為簡約設計，並非純粹的潮流趨勢。一來因為簡約的設計比較容易識別，尤其是用於招牌之上，街上有著花多眼亂的Logo，大家的眼晴對於複雜的圖形及標誌已經相當疲勞。此外，複雜的標誌應用性也相較地低，除了用於招牌、更多的是印在文件上，甚至賣廣告時印在巴士、飛機之上又如何？迎來了數碼年代，用於網頁、手機App也是簡約的較容易識別。

Target最初的Logo 簡約的Logo，離遠看也能一矢中的映入眼球！今回要說的，就是僅次於Walmart、美國第二大零售百貨集團Target的「Bulleye」商標。品牌於1962年創立，品牌的名字與Logo從一開始就被構思出來，主要的品牌精神就如名字及圖案一樣，希望對於受眾的需要能夠正中紅心！其Logo經歷過演變，一開始是由三個紅圈構成一個標靶，但名字重疊在標靶之上，難免有著一絲暈眩感，所以之後的改變就更為簡約，只用上一個紅色圓圈加一個紅心，字體方面應用上被譽為「最中性」及簡約的Helvetica。

品牌的簡約精神是顧及到受眾群的，一家國際級的企業最怕是於不同地區的文化差異，受眾的文化、語言背景都有所不同，而品牌所採用的標靶圖案，是凌駕於文字的圖像語言，那怕是石器時代的原始人也恐怕能看得懂這是個標靶，可以廣泛地適用於不同地方、適應不同文化，簡單之餘亦不會與其他標誌混淆，辨識度強。