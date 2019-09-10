廚壇高手雲集 半島呈獻多場四手盛宴

香港享負「美食天堂」之盛名，靠的並非自我吹噓，而是確實地用優質的食材、高超的烹飪技巧以及多元化的美食選擇，去獲取世界各地美食愛好者的讚許，亦藉此招徠不少國際級名廚慕名拜訪。而半島酒店最近就從世界各地，邀請了4位廚壇高手來港獻技，在9月至10月期間，於Felix、吉地士及瑞樵閣出任客席廚師，與三家食府之大廚合作交流，結合其烹飪哲學及精湛廚藝，為饗客呈獻創意激盪的美食體驗。

Paulo Airaudo 9月18 - 19 日

Paulo Airaudo @ Felix 來自西班牙米芝蓮星級食府Amelia的意大利裔阿根廷籍大廚Paulo Airaudo，曾經在秘魯及墨西哥兩地磨練廚藝多年，及後在Arzak、Magnolia及The Fat Duck等歐洲多家著名米芝蓮星級餐廳的廚房擔當重要角色。Paulo將於9 月18至19日駕臨Felix，夥拍餐廳西班牙籍大廚Juan Gomez，以玩味的手法及強烈個人風格，為饗客呈獻趣意及熱情滿溢的歐陸美食。



Marcel Lesoille 9月25 - 26日

Marcel Lesoille @ Felix 曾經憑著一分鐘內開38隻蠔的神技持有健力士紀錄多年，並5度問鼎世界開蠔比賽冠軍，法藉名廚Marcel Lesoille將會大展其開蠔功力，與Felix大廚Juan聯手為Felix的創意美饌錦上添花，為饗客打造互動而充滿視覺享受之餐飲體驗。



Mike Wehrle 10月10 - 12日

Mike Wehrle @ 瑞樵閣 現在於瑞士琉森湖畔的Bürgenstock Hotels and Resorts擔任餐飲總監的Mike Wehrle，曾經效力半島酒店長達8年之久，今次重歸半島酒店將會擔任瑞樵閣客席廚師，一展他加盟 Bürgenstock Hotels and Resorts 後不斷精進的廚藝，炮製色香味俱全的瑞士風味佳餚。



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Bruno Oger 10月21 - 22日

Bruno Oger @ 吉地士 吉地士大廚Albin Gobil過去10年間曾效力倫敦兩家米芝蓮星級食府，秉承經典法式優雅風格並融入異國風情調味作點綴，而在法國康城經營米芝蓮二星級食府La Villa Archange的Bruno Oger，則以帶有地中海及法國布列塔尼風味的菜色享譽食壇。兩位廚師將率領廚師團隊，以新鮮食材炮製法式美饌，為饗客展示細緻技巧及精彩創意。

