刀具之功能美學：丹麥 Veark CK01 一體式廚刀

就算沒有入廚的習慣，閒時大家都會將之當是興趣鑽研一番，而家中的廚房更是核心禁地，環遊世界各地把器皿、廚具搜羅，也是一番樂事。今回要介紹的，是功能與美學兼備的丹麥品牌Veark，所開發的一件過廚刀！

圖片來源：Veark 不得不承認，這把廚刀會令人一眼愛上，光潔利落的刀身延伸出保留原始鋼鐵質感的刀柄，這個「CK01」系列的單件結構正是品牌的創新之處。其目的在於，沒有涵接位可以更容易精確抓握、方便清洗也更耐用。其採用的技術為落錘鍛造工藝（drop-forged），令每把刀都有著獨有的質感紋理。

圖片來源：Veark 品牌從傳統金屬工具中取得靈感，例如士巴拿，除了觸感，外觀上也帶有金屬原始的韻味，從而啟發出CK01系列，品牌希望突顯純粹的單一物料之個性，落錘鍛造可以為每件產品留下了原始的紋理，故每件都是獨一無二，而且還能為用家帶來觸感，用慣之後，就真的是專屬的工具。此外，除了「一件過」之美，品牌還從專業的廚師們身上取經！

圖片來源：Veark 他們習慣將手指公放於刀身之上，是為增強手感和切割的精確度，而這種「開放式」刀柄則特別方便這個習慣。「CK01」系列製造於德國以傳統方式鍛造刀具的城鎮Solingen，一般出產的刀具的硬度為55至56 Rockwell（硬度單位），而CK01則達到58 Rockwell，因為對於刀具而言，最重要的莫過於是鋒利程度與耐用度，況且現今世代都沒有人逐家逐戶高呼「鏟刀磨鉸剪」了⋯⋯最後，品牌於2017年創立自兩位來自丹麥與德國的創辦人，「Veark」一字正正是融合兩者語言中的「Work」，喻意為「a work of art」，是次開發的CK01系列相信可以實現他們的理念。

最後來看看CK01是如何打造的：