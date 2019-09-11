【標誌設計#002】V煞面具的意義：他是你與我，他也是我們所有人

今回要說的，是來自漫畫及電影《V for Vendetta》的面具，背後的Symbolic Meaning，以及所出現的V字標誌。這個面具名為「Guy Fawkes Mask」，相信大家都不會感到陌生，除了是2006年的電影將之進一步形象化，於世界各地的反政府或示威活動之中，也紛紛見到其蹤影，甚至被「Anonymous」採用為展現共同意志的標誌。

Guy Fawkes Mask（網上圖片）

於Guy Fawkes Day，民間會焚燒「Guy Fawkes」人偶（網上圖片） 名為「Guy Fawkes Mask」，顧名思義是以Guy Fawkes為藍圖，他是四百年前的一位英國士兵，當時的英國以基督教（新教）為國教，對舊教——天主教徒進行打壓，而Guy Fawkes，正是被打壓的天主教徒，及後參與策劃「火藥陰謀」（Gunpowder Plot ），計劃於1605年11月5日，以火藥炸掉國會，同時暗殺當時的英國國王King JamesⅠ。不過，最後該事件因為走漏風聲以失敗告終，而他則以叛國的罪名被處以極刑。之後每年的11月5日，被定「Guy Fawkes Day」，即是英國煙火節，民間會放煙花，同時會焚燒「Guy Fawkes」人偶。直到上世紀80年代，英國著名作家Alan Moore創作了《V for Vendetta》，及後改篇成漫畫，再於2006年被拍成電影，故事中主角「V」的行為亦是受到Guy Fawkes所啟發，而現今見到的Guy Fawkes Mask，就是這樣流傳下來被「借用」，其象徵意義融合了Guy Fawkes的事跡以及《V for Vendetta》中反抗極權政府的意識，戴上面具的行為除了用作遮蓋本來的面目與身份，更重要的是代表自由意志並非出於個體，而是群體的意識，借用故事中的一幕，當「V」面對著敵人時所說的：這件斗篷內沒有血肉可以被殺死，只有一個想法，而子彈是摧毀不到想法的。

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