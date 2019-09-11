【極罕寶石拍賣】 10卡粉鑽料以2億成交

香港蘇富比2019年秋季拍賣將於10月3至8日，假香港會議展覽中心新翼展覽廳一舉行，除了早前為大家介紹過的中國藝術珍品拍賣會，於10月7日進行拍賣的瑰麗珠寶及翡翠首飾，都是今年秋拍的焦點之一，當中一枚10.64卡拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石配鑽石戒指，預料將會以2億港元成交！

10.64卡拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石配鑽石戒指

極罕有超過10卡拉重的GIA Type IIA粉色鑽石，達到艷彩(Fancy Vivid Pink)色級，並略帶紫色。這枚鑽石透明度高、顏色飽和，淨度評級為內部無瑕，極為珍貴瑰麗，並在祖母綠形切割及雷地恩式切割之下，充分併出閃爍火彩。

預計成交價：HKD200,000,000



80.88卡拉方形足色全美鑽石

80.88 卡拉、D 色(白鑽中最高級別)、無瑕、具極優打磨及對稱度，在4C評核標準中全部取得最高級別，在拍賣史上能夠達到這種級數的方形白鑽，僅僅出現過5枚。經過精細的祖母綠形切割，鑽石的每個反射面皆折射出優雅而俐落的光華，由內而外完美展現這枚瑰寶的神彩。

預計成交價：HKD100,000,000



「敦煌琵琶」項鏈（100.02 卡拉濃彩黃鑽）

由被譽為「鑽石特區的藝術家」的美籍台裔珠寶設計師胡茵菲設計，設計靈感源自敦煌莫高窟壁畫中的反彈琵琶伎樂天神，將這枚原本已是珍貴無比的100.02卡拉、淨度為內部無瑕級別的濃彩(Fancy intense)黃鑽，昇華至藝術品級別。這條項鏈亦可作為胸針或耳環配戴。

預計成交價：HKD50,000,000



11.88卡拉天然「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石戒指

緬甸出產的紅寶石被評為世界最優質，而這枚重達11.88卡拉、淨度均勻、飽和明亮，形狀及切割俱佳的鴿血紅紅寶石，更屬最頂級的珍寶，並在著名珠寶商Raymond Yard的鑲嵌設計下，盡展優美形態。

預計成交價：HKD64,000,000



天然翡翠珠配鑽石項鏈

由47顆介乎於10-12mm大小的翡翠玉珠組成，並配上鑽石扣。所有翡翠玉珠皆來自同一顆原石，而且每顆都剔透瑩潤，極具收藏及鑑賞價值。

預計成交價：32,000,000



37.29 卡拉藍寶石配鑽石胸針

這件於19 世紀製作的胸針，鑲有一枚37.29卡拉藍寶石，為英美著名演員Elizabeth Taylor之舊藏，亦是其曾經一任丈夫Richard Burton贈予她最珍貴禮物的其中一件。

預計成交價：HKD18,000,000



↓與此同時，大會亦將會拍賣另外4件出自胡茵菲的「絲路音樂系列」作品↓