【啤酒筆記】藉著麒麟說啤酒：關於日本啤酒、品飲啤酒與啤酒泡沫

今回繼續說日本啤酒，老實說，日本出產的啤酒，不必要是掛著「手工啤」之名氣，都能夠受世人所追捧，因為質素著實不差，綜觀各大品牌，朝日、三得利、札幌、惠比壽等，都各有特色，但是次想說的卻是麒麟，不為別的，純粹是名字有趣，而且與日本的啤酒史發展也佔一地位。

還是Japan Brewery Company的年代，已經用上了「西狩麒麟」作為Logo 照道理，麒麟作為瑞獸，是中國文化的產物，當然日本文化也處處汲取其優點，但令人好奇的是甚麼原因以此作為名字？首先談起的，是麒麟啤的創立人之一、被譽為日本啤酒之父的蘇格蘭人Thomas Blake Glover，他於日本開放長崎港口期間資助成立Japan Brewery Company，正是麒麟啤的前身，後來改名為麒麟，也與他有莫大關係。他作為商人，對於長崎的發展有著重要地位，更有傳聞他於幕末時期曾幫助過坂本龍馬等志士。直至今天，其故居依然存在，並成為長崎的一個景點。在他家中就正正放置著一雙麒麟雕像，原來他首次在福岡的太宰府門口，見到其地標的一座麒麟像時就深深入了迷，而麒麟對於營商亦有著吉祥之意，他更是喜歡到要特別放在家中，所以後來就直接以其命名啤酒品牌，也以「西狩麒麟」——紅日前一隻麒麟作為品牌的商標，而演變到現在的商標，有說「Kirin」的日文也藏在麒麟圖案之內。

網上圖片 說過少少歷史，說回麒麟啤的釀造特色，有喝過朋友都會記得品牌標榜著「一番搾」，原來一番搾的意思是採用「第一道麥汁」，在釀造過程中，麥芽要先進入糖化程序，讓澱粉質分解成糖份，過濾後流出的首輪麥汁正是「一番搾」，口感似是不甜的好立克，帶著重重的麥香。聽起來簡單，作為量產型的品牌卻是付出了高昂的成本，因為把原材料運用效率最大化才是賺錢之道，第二道、第三道麥汁以至再混合皆可釀酒，但品牌卻沒有這樣做。除了在口感上體現出來，泡沫也相當重要。喝啤酒最忌淡如水，有聽過一句笑話形容美國啤酒，雖不雅卻的確有趣，他們會形容淡如水的啤酒就像是「Having sex in a canoe」，下聯是「Fxxking close to water」。

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說回泡沫，「一番搾」啤酒出名泡沫豐盈，並非因為「多汽」，而是酒體質量高。同理之下，對家朝日也標榜著「Angel Ring」。朋友們去劈酒暢飲，最忌多汽，故個個也學習打斜斟出無泡的啤酒。但對於值得欣賞的啤酒，泡沫卻非常重要。除了可以反映出好的酒體及質素，斟出泡時是啤酒芳香散發最強之時。而且在大部分釀造風格的啤酒，於參加比賽評審時，在聞和品之前，都會先觀看泡沫，而不同風格應有不同的泡沫狀態。即使是我們在坊間輕鬆品飲不同牌子的Draft Beer，大家都會發現不同品牌都有著不同的啤酒杯，特別留意杯口闊大的，是為了泡沫濃郁豐盈的啤酒而設，因為假如杯身長而有很多泡沫就會很難去飲用。順帶一提不少人對Hoegaarden杯的迷思，的確聽過有人點Hoegaarden是為了偌大個杯子，以為容量多了，其實非也，只是杯子厚了，目的是為了減慢啤酒因為手握著的溫度而升溫。其實不少品牌都為此做了很多細節，希望大家能夠留意到懂得品飲。藉此機會，也說說日本啤酒所推廣的「三度注酒法」（見過三得利及麒麟都有公開推廣），大家於今天可以容易在網上學到，目的是「打實」酒泡，而且，有時也會推薦飲家用陶杯來試，因為陶瓷表面上有很多細微凹凸的微粒，有助刺激酒體中飽和而穩定的二氧化碳製造更多泡沫。