【兄弟爬山】真正屬於香港人的手辦人偶 (內含連結訂購link)

從6月至今，在過去的3個月裡，香港人經歷了或許是開埠以來最風雨飄搖的日子，面對當權者的殘暴不仁、執法者的濫暴不公，數以百萬計的香港人走到街頭進行抗爭。曾經，香港人被嘲笑窮得只有錢；曾經，香港人之間只有冰冷的利益關係；曾經，香港人以為自己會平淡地度過餘生...然而一場運動，盡揭香港在繁華背後的瘡疤，令不少香港人醒覺糖衣裡包褢著的，是一顆慢性劇毒，而在解毒的過程中，我們終於再次見識到香港人同舟共濟的精神。 （圖片來源：Hong Kong Warrior of Liberty）

Hong Kong Warrior of Liberty (圖片來源：民主義士)

從過去的利字當頭，各家自掃門前雪，變成今天的齊上齊落，一個都不能少；香港人為了公義，終於再次聯合起來，令香港人的心，終於再次暖熱起來。雖然這200萬+8人有200萬+8種理念，但兄弟爬山，各自修行，香港人秉持著同一份「不分化、不篤灰、不割席、不指責」的信念，向著同一個目標進發，無論如何演繹，無論結果最後如何收尾，都不得不承認過去這3個月，是香港歷史上最值得紀念的日子之一。一群本地設計師為了將香港人的勇氣、團結及堅持紀錄下來，創作出代表著一種精神、一種象徵的「民主義士」，並於網上眾籌平台「Kickstarter」籌集資金，將一套兩款的手辦人偶量產化，及把所得收益在扣除生產成本後，全數捐予星火基金或流亡台灣的香港人。

一套兩款的手辦人偶分別為「Full Gear民主戰士」及「和理非套裝義士」。

「Full Gear民主戰士」包括：

- 小民主戰士公仔

- 黃色雨衣

- 防毒面罩

- 黑色口罩

- 透明眼罩

- 黃色頭盔

- 小黃色雨傘

- 小木盾

「和理非套裝義士」包括：

- 小民主戰士公仔

- 黃色雨衣

- 黑色口罩

- 白色頭盔

- 小黃色雨傘

Hong Kong Warrior of Liberty（圖片來源：民主義士）

在短短兩小時裡，是次眾籌已經獲得超過4000人支持，並籌得接近140萬。發起者在Facebook專頁中表示，如果訂購量滿1萬隻，便會提早結束是次眾籌活動，仲唔快啲click入去課金？！

Hong Kong Warrior of Liberty