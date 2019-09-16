【MB&F x L’Epée 1839】 聯乘作品11號：T-Rex

速龍兇殘成性，最愛三五成群到處亂竄，搜掠弱小的無辜獵物，然後肆意虐殺。幸然，神創造世界時，總會為邪惡軸心安排天敵，還記得小時候看著名大導史堤芬史匹堡的經典電影《侏羅紀公園》，那群可惡的速龍，最後就是被威猛的霸王龍收拾。著名獨立腕錶品牌MB&F與瑞士頂級座鐘製造廠L’Epée 1839，於2014年為了紀念L'Epée 1839成立175周年，聯手打造限量175台的「Starfleet Machine」。眨眼間，他們的聯乘作品已經來到第11件，是從《侏羅紀公園》中的霸王龍擷取靈感的擺飾座鐘 — T-Rex。

T-Rex （圖片來源：MB&F）

品牌名稱MB&F中的「F」代表朋友friends（MB則是創辦人Maximilian Büsser的簡寫），意指品牌非常推崇與其他品牌或工藝師進行聯乘合作，從而迸發出更多的創意和藝術火花，當中與L’Epée 1839進行的「共同創作」便是其一，由MB&F發想與設計，並經由L’Epée 1839負責技術與製造。

T-Rex的設計藍本源自放置在Maximilian Büsser辦公桌上，一個由聖誕樹裝飾球置放於兩隻雞腿上所組成的擺設，設計師Maximilian Maertens把它與兒時看的第一部電影《侏羅紀公園》結合，並透過研究霸王龍化石的3D掃描，得到其實際骨骼線條設，計出T-Rex的獨特形態。

位於T-Rex的鏤空鐘身的最上方，是由L’Épée 1839自行設計與製造的手動上鍊機芯，平衡擺輪每小時震頻2.5Hz (18,000vph) ，擁有8日動力儲存。面盤由手工吹製的穆拉諾玻璃製造，配備綠色、深藍和紅色三個版本，以古老的玻璃吹製技術搭配金屬鹽類材質上色。將鑰匙插入鐘面的中間，或者機芯後方的發條軸，即可進行時間設定及上鍊。



手動上鍊機芯由L’Épée 1839自行設計與製造，由138 枚零件組成。（圖片來源：MB&F）

T-Rex推出三種版本配色：綠色、深藍及紅色穆拉諾玻璃面盤，各限量100座。