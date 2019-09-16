【第十五屆亞洲當代藝術展】載譽歸來！活動詳情及門券派發方式

逛藝術展對於香港人而言已是生活的一部分，於十月，迎來第十五屆亞洲當代藝術展秋季展，自廿五年前在紐約的格拉梅西酒店首次舉辦，自此走遍全世界。是次秋季展將展示國際知名的藝術家之作品，更以不同的主題成為策展方向，為藝術愛好者們帶來一頓極具前瞻視野的藝術盛宴。

"Our Paths Were Meant to Cross" by Jessie Siu, Hong Kong 是次秋季展將於10月4日至7日在港麗酒店舉行，觀眾可以一覽超過220名藝術家的作品，當中包括英國、法國、俄羅斯、黎巴嫩、馬來西亞、韓國、中國、香港和台灣等地區的知名藝術家及極具潛力的新晉藝術家。藝術展向來致力於反映當代藝術市場的最新趨勢，今回更邀來不同國家的女性藝術家們展示她們如何活躍於藝術世界之中。原來根據國立婦女藝術博物館的統計，當代有超過一半的視覺藝術家是女性。然而，一直以來女性藝術家仍然面對著諸多挑戰，例如性別偏見的問題，由訓練以至出售作品，都未必能受到公平的眼光對待。藝術作為一種以文化作底蘊、傳達不同文化觀點的媒介，是一個對於平權、質疑身份問題的有力工具。

"The Black Line Is" by Aung Myint, Connecting Myanmar, Hong Kong 展覽另一個值得留意的主題為抽象藝術，對於抽象藝術很多人覺得高深莫測，不明所以，但欣賞藝術從來都沒有一個絕對的框架，正因為這種創作風格和方式並非模仿世界的表面形象，更是可以自我深層的理解方式去感受和體驗，打開一個窺探世界的新的方式。發展至今，抽象藝術甚至並非只有繪畫一途，以多媒體形式遊走於自由的藝術世界，著重的是體驗作者所運用的不同技巧、物料、方式等視覺效果，當中更蘊含著不少實驗性色彩以及情緒抒發的目的。

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"Ways of Staying Together IV" by Lau Chun Tao, Accidental Art, Hong Kong 除了抽象藝術，超現實主義亦相當引人入勝，一種遊走於現實與潛意識，超脫常理、毫無邏輯的藝術幻境，往往成為創意無極限的代名詞。在展覽當中，一系列的超現實主義作品要挑戰傳統藝術世界的框架，除了比較常見的，以夢境作為靈感的創作，還有一種「自動主義」藝術，是近年備受關注的新媒體藝術常用的創作方式，引入行為藝術當中不可或缺「機會元素」，以及隨機化的Generative Art等，雖然是較為突破傳統的方式，但於現今社會之中，已然出現在不同的媒介和平台之上，影響著流行文化和藝術。

【第十五屆亞洲當代藝術展】 展覽詳情： 地點：香港港麗酒店41 ‒ 43 樓 日期：2019 年10 月4 日- 10 月7 日 展覽時間： 10 月5 日 (星期六) | 下午1 時至8 時 10 月6 日 (星期日) | 下午1 時至8 時 10 月7 日 (星期一) | 上午11 時至下午 6 時 門票： 優惠門票將於2019 年8 月6 日起在 www.hkticketing.com 公開發售 如展前購票，只需港幣 270 元即可享買一送一優惠 ，如即場購票則每位售港幣270 元。 （十六歲以下人士可於成人陪同下免費入場）

門票換價詳情：

【VIP入場券】

01會員獎賞：https://hk01.app.link/IloV05QuTZ

貴賓門票價值：HK$1,160 (最多可供4人登記進場，每人可獲贈2杯飲品，並可出席10月4日的貴賓預覽展)

適用日期：10月4 - 7日 (可於此時段無限次進出會場)

名額：50套

派發方式：01會員在獎賞專區以2,000積分換領，每個名額可得乙套

換領門券方法：於活動期間，到香港港麗酒店大堂的迎賓櫃台，出示已換領之優惠券，及向主辦單位登記本人及所有同行者的英文名字及電郵地址，方可換領門票 (於活動結束前1小時停止換領)

【2人同行門票】

RSVP：http://bit.ly/2lO53bo

門票價值：HK$540 (每套門票可供2人，每人可獲贈2杯飲品)

適用日期：10月5 - 7日 (可於此時段無限次進出會場)

名額：50套

派發方式：01會員透過RSVP先到先得方式換領，每個名額可得乙套

換領門券方法：於活動期間，到香港港麗酒店大堂的迎賓櫃台，出示確認電郵換領門票 (於每天活動結束前1小時停止換領)