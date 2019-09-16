【日本清酒】與神共聚・石川縣（上） 日本釀造酒の神 - 農口尚彥

大家都知道日本政府都非常珍惜人才，只要喺日本本土中各行各業做出同行最出色的人，一般都會獲頌發匠人中最高榮譽『現代名匠』，而獲頒的人就會被業界同行統稱為『神級人物』，大家比較耳熟能詳的名匠代表中，比如有位於東京銀座『すきやばし 次朗 鮨』壽司之神 獲米芝蓮三星 小野二朗先生，亦有位於東京江東區『みかわ ぜざんきょ』天婦羅之神 早乙女哲哉先生，及位於東京港區『野田岩 麻布飯倉本店』鰻魚之神 金本兼次朗先生。

日本釀造酒の神 - 杜氏 農口尚彥

而喺日本清酒釀酒界中亦有一位獲日本政府及皇室頒發匠人最高榮譽獎項『現代名匠』，以獨特傳統釀造山廢酒而舉世聞名的釀造酒大師農口尚彥先生 『業內稱之為 杜氏』。他曾兩度退休，但係又喺二零一七年再度復出，當時震撼了業界並有關於開設全新農口尚彥研究所酒造的新聞不斷報導，由於農口先生個人原因而沒能有承接人去繼承獨門釀酒技術，為了保留家族三代釀酒經驗及農口先生入行超過七十年的筆記不被流先而失傳，所以集結傳統與新世代的方法，於網絡上從百多位有意成為農口先生的門徒中『業內稱之為 藏人』揀選七名門徒加入成為農口先生的入門徒弟。

而最令小編感動的是，現年已八十七歲高齡的農口先生，仍有一顆堅毅追求極致的匠人之心，堅定要與他七位藏人共同打造日本清酒界中最高境界之清酒『魂の酒』，就喺二零一七年成立農口尚彥研究所時開始釀制，經過農口先生七十年的釀酒經驗再加上年青藏人的新思維結合，不繼改良後開始進行藏內熟成，於二零一九年『魂の酒』正式擁出市場，定名為『農口尚彥研究所 LIMITED EDITION 2017』並以只此一次紀錄形式，全球限量五千五百支推出市場供清酒發燒友品嚐。小編今次有幸被邀請到石川縣並與農口先生親身一同品嚐『魂の酒』簡直係三生有幸之福氣，『魂の酒』不單是一支功力深厚的清酒，口感變幻莫測，層次不斷，難怪亦有業界人士稱『魂の酒』亦係『神の作業』！

因為釀酒是一門非常艱苦的行業，他們會在嚴冬中不斷進出高達四十多度高溫的麯室工作，心臟負荷非常大，而初時有一位外國人被揀選成為農口先生的入門徒弟，但都因為身體承擔負荷過大而出現心臟問題而退出。所以我們選擇飲用日本手造酒時，背後意義其實是在向釀酒人付出的努力致敬。而農口先生更讓我們值得佩服的是，除了秉承日本人傳統擇一事終一生之外，在入行七十年間每年都付出非一般人所能承受的體力和不斷追求極致的匠人精神。小編自問都沒有這種毅力和耐力，唯懂得欣賞已經是一種福份。

而緣份的安排是非常微妙，當小編收到一封由農口尚彥研究所發出的邀請函時，心裡有種莫名奇妙的興奮。不但一口答應，仲安排了攝影機隨行，決定要將石川之行的所見所聞拍底同大家分享。