【日本清酒】與神共聚・石川縣（上） 日本釀造酒の神 - 農口尚彥

大家都知道日本政府都非常珍惜人才，只要喺日本本土中各行各業做出同行最出色的人，一般都會獲頌發匠人中最高榮譽『現代名匠』，而獲頒的人就會被業界同行統稱為『神級人物』，大家比較耳熟能詳的名匠代表中，比如有位於東京銀座『すきやばし 次朗 鮨』壽司之神 獲米芝蓮三星 小野二朗先生，亦有位於東京江東區『みかわ ぜざんきょ』天婦羅之神 早乙女哲哉先生，及位於東京港區『野田岩 麻布飯倉本店』鰻魚之神 金本兼次朗先生。
日本釀造酒の神 - 杜氏 農口尚彥
而喺日本清酒釀酒界中亦有一位獲日本政府及皇室頒發匠人最高榮譽獎項『現代名匠』，以獨特傳統釀造山廢酒而舉世聞名的釀造酒大師農口尚彥先生 『業內稱之為 杜氏』。他曾兩度退休，但係又喺二零一七年再度復出，當時震撼了業界並有關於開設全新農口尚彥研究所酒造的新聞不斷報導，由於農口先生個人原因而沒能有承接人去繼承獨門釀酒技術，為了保留家族三代釀酒經驗及農口先生入行超過七十年的筆記不被流先而失傳，所以集結傳統與新世代的方法，於網絡上從百多位有意成為農口先生的門徒中『業內稱之為 藏人』揀選七名門徒加入成為農口先生的入門徒弟。
而最令小編感動的是，現年已八十七歲高齡的農口先生，仍有一顆堅毅追求極致的匠人之心，堅定要與他七位藏人共同打造日本清酒界中最高境界之清酒『魂の酒』，就喺二零一七年成立農口尚彥研究所時開始釀制，經過農口先生七十年的釀酒經驗再加上年青藏人的新思維結合，不繼改良後開始進行藏內熟成，於二零一九年『魂の酒』正式擁出市場，定名為『農口尚彥研究所 LIMITED EDITION 2017』並以只此一次紀錄形式，全球限量五千五百支推出市場供清酒發燒友品嚐。小編今次有幸被邀請到石川縣並與農口先生親身一同品嚐『魂の酒』簡直係三生有幸之福氣，『魂の酒』不單是一支功力深厚的清酒，口感變幻莫測，層次不斷，難怪亦有業界人士稱『魂の酒』亦係『神の作業』！
因為釀酒是一門非常艱苦的行業，他們會在嚴冬中不斷進出高達四十多度高溫的麯室工作，心臟負荷非常大，而初時有一位外國人被揀選成為農口先生的入門徒弟，但都因為身體承擔負荷過大而出現心臟問題而退出。所以我們選擇飲用日本手造酒時，背後意義其實是在向釀酒人付出的努力致敬。而農口先生更讓我們值得佩服的是，除了秉承日本人傳統擇一事終一生之外，在入行七十年間每年都付出非一般人所能承受的體力和不斷追求極致的匠人精神。小編自問都沒有這種毅力和耐力，唯懂得欣賞已經是一種福份。
而緣份的安排是非常微妙，當小編收到一封由農口尚彥研究所發出的邀請函時，心裡有種莫名奇妙的興奮。不但一口答應，仲安排了攝影機隨行，決定要將石川之行的所見所聞拍底同大家分享。
我地今次由香港飛往日本石川縣，經小編一番研究之後，決定由香港 (HKG) 飛台北 (TPE)，再由台北 (TPE) 轉機到金沢市小松機場 (KMQ) 係最省時間同交通費的方法。
一到步酒造海外市場負責人 TAKASHI SAN 和他太太 SATOCO SAN 已經喺機場迎接。並安排小編和導演入住石川縣擁有一千三百年歷史的溫泉酒店，這家溫泉酒店創業於公元七一九年，實在難以置信，實在太爽喇，一定會成為小編一生人中最難忘既美好回憶。
而晚餐則安排了在當地一家和食餐廳與台灣祥雲龍吟日本餐廳米芝蓮二星料理長 稗田良平先生及SSI 唎酒師全球大賽中勝出的待酒師 強尼先生，小編有幸一同與料理長及全球唎酒師冠軍品嚐到石川最新鮮的當地海產兼清酒，酒過三巡後，料理長和強尼都答應小編做專訪做分享，實在為我們飲食節目中增添不少價值。
經過一整晚周車勞頓同精彩的晚餐後，返到酒店已經可以隨時入睡既狀態，但仍然堅持落去試吓有一千三百年歷史的溫泉，沖個靚涼再瞓覺好既！
第二朝一早起床著住浴袍離開房間落樓食返餐傳統石川縣早餐，認真豐富、好食和寫意！但不斷提醒自已唔好食咁飽，因為一陣間午餐果場先至係今次遠度而來既目的。實在太矛盾了！
小編試試用文字去形容一下味道，蕃茄皮脆肉嫩，果肉豐滿多汁，清甜可口，一試難忘。
早餐過後，酒造的TAKASHI SAN 已經在酒店門口耐心等候，整個旅程有滿滿被照顧的感覺，實在太幸福了。車程大約半小時就到達當地一個蕃茄園，園區內女主人和譪可親仲不斷即時採摘新鮮蕃茄比小編試，我地都老實唔客氣一接過園區女主人手中既蕃茄後，即場咬落去。
而料理長只係隨手摘了蕃茄葉就滿意離開了！高人表現實在難以想像。而我地一同準備坐車返酒造迎接其他到場嘉賓和恭迎清酒之神農口尚彥先生。續⋯⋯
下篇引文：與神共聚 - 石川縣（下）
下集小編將會帶大家親身到石川縣農口尚彥研究所貴賓室內一同與清酒の神一同品嚐到由來至台灣 米芝連二星日本料理餐廳『祥雲龍吟』 SSI 唎酒師全球大賽中勝出的待酒師 強尼先生 及 料理長 稗田良平先生 精心炮制專為日本清酒の神的『神の作業』清酒配餐的美味佳餚。大家不容錯過！
【壽司之神 小野二朗】
地址：東京都中央區銀座4-2-15 塚木總業 B1
電話：03-3535-3600 網址：www.suhi-hiro.jp
【天婦羅之神 早乙女哲哉】
地址：東京都江東區福住1-3-1
電話：03-3643-8383 網址：www.mikawa-zezankyo.jimdo.com
【鰻魚之神 金本兼次朗】
地址：東京都港區東麻布1-5-4
電話：03-3583-7852 網址：www.nodaiwa.co.jp/omise.html
【台灣祥雲龍吟】
10491 台灣台北市中山區樂群三路301號
電話：886-2-85015808 網址：www.nihonryori-ryugin.com.tw/