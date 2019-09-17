【標誌設計#003】Shell點解叫Shell？最初才是蜆殻現在是扇貝！

一句「多謝Shell！」令到就算不是其用家，也對於這家企業有著深刻而正面的印象。只不過，大家有沒有想過，為何這家全球第二大的能源及化工企業，會採用「蜆殻」作為品牌標誌？

品牌最初的Logo，源自於1900年。 首先，原來現在的品牌Logo是扇貝而非蜆殻！但蜆殻的確是最初採用的標誌。至於蜆殻與石油的關係，是否因為石油的生成是由遠古的海洋生物形成？這有待考究，而從品牌的英文名字卻可看到一絲線索：Royal Dutch Shell，是於1907年由荷蘭皇家石油公司（Royal Dutch Petroleum）與蜆殼運輸貿易公司（Shell Transport and Trading Company）合併而成，而扇貝正是其中一位董事的家族標誌。

香港佔最大比例的行業正是物流運輸，而蜆殼本來亦是一家運輸貿易公司。於大約二百年前，於倫敦有一家古董店，由Marcus家族經營，專營來自東方的貝殼及裝飾品。後來更直接轉營做運輸，除了運輸貝殼還有石油，正是蜆殼的前身蜆殼運輸貿易公司。直至1900年，正式採用蜆殼作為標誌，有趣的是，當時的Shell旗下所有的油輪都以不同貝殼來命名。剛剛提及兩家公司合併，成為了今天的Royal Dutch Shell，是為了鞏固在能源市場的地位，可見能源業與運輸亦密不可分。

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除了深入民心的「扇貝」，品牌的代表顏色——紅和黃色亦相當標誌性，有說採用這兩種顏色的原因是因為企業最先在美國加洲設立加油站，作為外來人而又為了不冒犯當地人，鑑於加洲曾是西班牙殖民地，就選擇了西班牙的代表顏色。當然，紅黃兩色本來就吸引眼球，採用這兩種顏色作為企業識別系統設計亦不乏成功例子。此外，紅色向來也是警示標誌所採用的顏色，作為加油站的標誌亦方便到司機們遠處望到。最後，奠定Shell Logo的設計師，原來正是著名工業設計師Raymond Loewy，對美國設計界影響深遠，有說連空軍一號的塗裝作是出自他之手。於1971年，Raymond Loewy根據之前的元素重塑Logo，簡潔化標誌，應用性更高，特別著重閱讀性，粗線條的輪廓營造出強而有力的形象，應用至今。