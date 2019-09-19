新濠鋒連續十年獲選為《福布斯》五星食府 中西日餐廳各擅勝場

近年澳門高級五星酒店愈開愈多，尤其是在路氹，無論是住宿環境，還是旗下餐廳質素都讓人刮目相看。但千萬不要忽略位於氹仔廣東大馬路的新濠鋒Altira。除了面朝無可比擬的海景，酒店連續十年獲選為《福布斯》五星食府。旗下中、西、日餐廳各有特色，老饕絕對不能錯過。

Aurora

一般人對於地中海菜的印象，不外是是橄欖油、Feta芝士和各種海鮮等，主打健康和鄉村風情的菜式。雖然，Aurora被歸類為地中海菜，但是，無論餐廳菜式還是環境佈置，都是走Fine Dining一路。就嚴格意義來說，Aurora應該隸屬現代歐陸菜。

餐廳用上歐洲的矜貴食材，吸收了現代法國菜的烹調技巧，竟然有似曾相識的感覺。不要忘記，葡籍主廚Helder Amaral曾經在Guillame Galliot主政時期的The Tasting Room，擔任Sous Chef一段時間。

就以一道時令菜式為例。廚師以季節限定的法國Loire Valley白蘆荀，以及矜貴的特級白鱘龍魚籽醬，佐以蜘蛛蟹、佛手柑、Golden Oscietra white pearl，再加上日本海膽泡沫醬汁；清新之餘層次豐富，也反映了主廚對時令食材的掌握。

至於另一道熟成小牛肉Ravioli，則用上了著名法國熟成肉專家的Jean Denaux出品，配上糖漬洋蔥、鵪鶉蛋、新鮮羊肚菌和澳洲黑松露，香氣濃郁，煥然一新。