【太空旅行】載客太空邊緣飛行旅程明年實現　90分鐘索價25萬美元

【太空旅遊】前進宇宙很快不會再是NASA太空人的專利了，維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）發展民營太空旅行，旗下的Virgin Galactic維珍銀河公司，在美國新墨西哥州建立了美國太空港（Spaceport America），準備在2020年上半年為富豪客戶提供飛行太空的服務，這將是一趟至少25萬美元的旅行。

世界上第一個商用太空機場

從酒店客房到飛機客艙，維珍品牌始終宣揚重視客戶體驗的設計，太空港也不例外。維珍銀河早前公開太空港內部設施，Space to Space大樓由著名的英國大師Foster + Partners福斯特建築事務所負責操刀，兩層樓高的大型建築物造型低伏，從屋頂鳥瞰與基地的地貌彷彿融為一體。

一樓大廳命名為「Gaia蓋亞」的豪華咖啡廳，手工橡木櫃吧台的台面是意大利大理石，搭上白色或橘色沙發，帶來溫暖舒適的感覺，整面玻璃幕牆帶來自然光線能飽覽四周沙漠風光。同時還展現二樓Cirrus的控制中心、機師工作區等設備。最重要的是，能夠放2架WhiteKnightTwo雙胴飛機白騎士二號，和5架SpaceShipTwo太空船二號。

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飛90分鐘要價25萬美金

目前要價25萬美金（近200萬港元），捨得拿出來就有機會親身體驗飛上太空的感覺，但前面至少有600人已經繳款卡位，可能要有耐心再等一等。買了太空之旅機票的旅客，將會在太空港內逗留一天，進行各式講解、參觀行程，也有旅客們之間的聯誼時間。最後才是搭上飛機、享受失重狀態，展開90分鐘的太空邊緣飛行旅程。

維珍銀河太空船「VSS Unity團結號」在2019年2月首次搭載乘客進行測試，成功飛上海拔 89.9 公里的太空邊際，突破美國定義的太空高度約為海拔80公里高，雖然離海拔100 公里「Karman Line卡門線」——國際承認的地球大氣層與太空分界線還有一段距離，但可以確信的是離正式營運的腳步越來越近。

維珍銀河使用的不是一般的太空梭，而是由母艦白騎士二號掛載實際載乘客的子機升空，到達特定高度以後，子機機身脫離母機，以自身的火箭動力爬升飛行。返回地球大氣層時，會展開特殊的尾翼，讓機身像羽毛球一樣旋轉，緩慢地自由落體下降，一定高度後再以滑翔姿態回到地面。

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