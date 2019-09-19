【標誌設計#004】經典而成功的文宣角色「Uncle Sam」

「文宣」的重要性立竿見影，除了著重目的性的宣傳力量，招募、定民心定軍心，不少成功的例子更是於之後影響著流行文化、為人所津津樂道，英國有《Keep Calm and Carry On》，美國也有「Uncle Sam」！本欄目說標誌，今回就先說說Uncle Sam這個標誌性的角色。
Uncle Sam出自James Montgomery Flagg之手，始於1917年。
大家一見「Uncle Sam」的形象，就知道他是美國的象徵，除了因為長相似林肯、身穿美國星條旗禮服，其名字「Uncle Sam」也能縮寫成U.S.，但據說這只是個恰巧的玩笑。早在1812年美英戰爭時期，當時有一位肉商Samuel Wilson為美國供應肉類，在運輸的容器上會貼上「EA-US」的標籤，「EA」是代表他的公司，而「US」就代表產地是美國。當時一位士兵打趣說這些肉是來自「Uncle Sam」的，指的是肉商Samuel，這個玩笑就一發不可收拾。至於現在常見的「Uncle Sam」的形象，則是於一百年後才由著名畫家James Montgomery Flagg繪製的，由於「Uncle Sam」的故事深入民心，乾脆就用來作募兵海報之用。由1917年面世至今，又剛好一百年。
Uncle Sam的前一任「代理」為Brother Jonathan
不過，美國向來有不少「擬人化」、甚至「擬神化」的角色，例如著名的「哥倫比亞女神」——美國立國早期曾稱為「哥倫比亞」，這個女神可能大家都有印象應用於Columbia Pictures的Logo，也是片頭出現那位。在「Uncle Sam」之前，也有一個「Brother Jonathan」，最初出現於1783年，當時美國獨立戰爭剛完結。「Brother Jonathan」最初源自於英國，而且其性格設定為奸詐的小人物，而在美國獨立的背景之下，剛好象徵小人物、弱者的定位，奸詐也演繹為機靈、勇敢，引領美國脫離英國統治。由盤古初開、需要信仰而出現的女神，到獨立戰爭而出現的貼地小人物，直至成為了強國的精神代表「Uncle Sam」已是一個目光銳利的睿智老人，他們都是每個時代的象徵。