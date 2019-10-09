【Lafite紅酒】不可不知的7個年份　酒評家都推薦　不止1982年！

Lafite拉菲在葡萄酒世界已經是聞名遐邇了，拉菲酒莊（全名是拉菲古堡乾紅葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France）作為享譽世界酒莊，每年仍然持續會產出紅酒。 不過拉菲酒莊之所以如此有名，無疑是其屢屢在拍賣會上創下天價，比如曾在拍賣會上拍出10.5萬英鎊的1787年份的拉菲紅酒。 接下來就列出市面上價值不菲的幾個年份的拉菲，不要只侷限認識82年拉菲。

愛酒人需要認識這幾個年份的Lafite拉菲紅酒（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

＊1982年

82年被認為是波爾多的「世紀年份」，因為當年波爾多（Bordeaux）陽光充足、葡萄品質極佳。對於拉菲乃至整個波爾多來說，82年是非同一般的年份，它見證了波爾多這個產區的偉大復興，將其稱之為波爾多歷史上最重要的年份也絲毫不為過。

除了82年確實是一個偉大的年份以外，還挾帶了某些因素，酒評家羅伯特帕克在許多專家不看好的情況之下，帕克卻稱82年為「二十世紀最好的年份之一」，賭上一世英明。其後隨著帕克的影響力日漸變大，82年拉菲也成為世紀經典。

＊1959年

1959年份拉菲獲得羅伯特帕克99分的評價，陳年能力驚人，專家認為在其面世40年以後才真正進入適飲期。1959年份與1982、1986、1990被稱作拉菲20世紀的四大年份之一，能夠賣出如此天價也在情理之中了。

1959年Lafite拉菲紅酒（Gettyimages/視覺中國）

＊2000年

權威葡萄酒媒體Wine Spectator給予這款酒100分滿分評價，是拉菲在邁入輝煌的21世紀的重大里程碑。不過，2000年份的拉菲必須陳年10年以上後才是最佳的品飲時期，言下之意就是2010年以後。

＊1996年、1986年

與前三名相比，96年和86年的拉菲雖然也稱得上世紀佳酒，但是價格可就差得比較遠了。不過這兩個年份都獲得了帕克的滿分評價，目前也都已經進入適飲期，對於非收藏家來說是最好的選擇。

＊2009年、2005年

波爾多的2009和2005年份被認為是過去30多年來最偉大的年份，特別是2009年，由於該年法國西部天氣狀況堪稱「完美」，隨著市場需求增加09年拉菲的關注度也達到了最高峰。

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