Porsche收藏家逝世　畢生珍藏無底價拍賣　最貴一輛估值過千萬

對於車迷來說，能夠擁有一間汽車博物館，將自己心儀的車款、零件、紀念品，一一收藏其中，與眾共賞，定必是賞心樂事。美國俄亥俄州一位汽車收藏家John Dixon，就做到這一點。他建立的Taj Ma Garaj汽車博物館，收藏了大批他最鍾愛的經典保時捷Porsche及福士Volkswagen車款，可說是車迷天堂。 可惜，這位收藏家於2013年逝世。他的珍藏將於月底上拍，當中包括逾30輛保時捷及福士經典車款。順帶一提，這場拍賣不設底價，相信必定引來大批車迷瘋搶。

John Dixon所收藏的車款，多為911、356等保時捷經典。不僅此於收藏，John Dixon更會把他的車子，改裝成獨一無二的模樣。例如一部保時捷首款量產車356，被他帶往改裝成加長車身的轎車版本，內籠設備豪華，供女兒結婚時當花車之用。此車估價US$15萬 - 25萬（HK$120萬 - 200萬）。

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有到過Taj Ma Garaj的車迷形容，John Dixon對館內所有收藏瞭如指掌，關於車子的一切資料都倒背如流，很熱心解答車迷們的問題。他所收藏的356不只一部，每部也與別不同，就讓我們挑選部分有趣的上拍車款，給大家簡單介紹（按圖放大細閱）↓↓↓

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：保時捷車迷天堂 汽車博物館珍藏車款無底價上拍】