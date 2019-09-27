KAWS最大The Kimpsons系列畫作　潮流教父NIGO藏品估價4800萬拍賣

左圖：KAWS（右）和NIGO（左）份屬好友；右圖：KAWS《無題（Kimpsons #1）》｜估價HK$4,800萬 - 6,800萬（Gettyimages/視覺中國、TheValue.com授權使用）

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本年愚人節，香港蘇富比為「日本潮流教父」NIGO舉辦專場拍賣，KAWS的畫作《THE KAWS ALBUM》最終以HK$1.15億成交，震憾整個藝術界。

今季拍賣，這間國際大行再次帶來NIGO舊藏的KAWS作品，估價達HK$4,800萬 - 6,800萬，將於當代藝術晚間領銜。

KAWS相當喜歡阿森一族（The Simpsons），愛以這部長青卡通的人物創作，換上他的標誌X字眼睛，稱為The Kimpsons系列。今次上拍的畫作名為《無題（Kimpsons #1）》，尺幅為274.5 x 244cm，繪於2004年，屬NIGO舊藏，乃KAWS受委託創作的最大幅The Kimpsons系列。

《無題（Kimpsons #1）》可說是「全家福」作品，採用的原作人物包括父親Homer、母親Marge、兒子Bart、女兒Lisa、么女Maggie。家庭愛犬Santa's Little Helper、愛貓Snowball II亦一同亮相。

今年愚人節的NIGO專場中，就有不少The Kimpson作品高價成交。其中有兩幅同樣是「全家福」，尺幅皆為101.6 x 101.6cm，當時的成交價分別為HK$2,110萬和HK$2,050萬。如今尺幅為其6倍的《無題（Kimpsons #1）》，估價則為HK$4,800萬 - 6,800萬。

當代藝術晚間的精選拍品，亦包括《背後藏刀》和《看著你》，出自炙手可熱的奈良美智之手。

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