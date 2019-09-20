XCEPT操刀新媒體品牌館Aurifer in Time：浸入式體驗百年工藝時空

一個歷史悠久的品牌可以橫跨時代，同時，它本身就是一個時代。今天的都市人習慣了快速流竄的節奏，往往忽略了事物本身蘊含的故事，一花一草都有著自身的時間序，每一刻的時間都是獨一無二，值得人們去探究、萃取到當中的時間記憶。今回要介紹的，是由著名本地跨領域創意工作室XCEPT操刀，為慶祝周大福邁進九十週年而打造之品牌館「Aurifer in Time」。

如果連水滴都保留著流動過的記憶，更何況是匠心打造的首飾？品牌館特別為呼應走過香港各個年代的氛圍，由序章「流金成器」，以及由民初至今的四個時代展區組成。以「流金成器」開首，先為觀眾帶來一個浸入式體驗空間，去感受流動若水的概念，可以想象為時間流動的形象化、以「流金」呈現出來，更幻化為花卉的形態，呈現如何由時間精煉出首飾的過程。此外，更融入襌宗「空杯哲學」，在走進不同的「時區」之前，先清空心境。當舞者以流動的姿態，沉浸於森羅萬象的空間，上善若水，容納萬物。

「Aurifer in Time」演繹了新媒體藝術「In-between」的特性，道出了真實與虛擬、實體與概念的關係，「新媒體／New Media」一詞往往令人著眼了「新」的方面，何謂新亦是相對，對於時間的流動而言「新」是沒意義，「Aurifer in Time」給了一個思考的空間讓人去感受時空的特性。而且新媒體藝術亦往往令人聯想到與科技關係，其實科技是其中一個可選擇的媒介，採用媒介本身亦有著獨特的意義，同時亦作為載體去盛載所表達的訊息，就如一個水杯。展覽的空間、展品、舞者，以至是每一絲光影與每一個觀眾，都是作品本身的一部分，都是傳遞訊息的媒介之一，而當我們站在光影交錯的空間當中進行的反思，正是藝術的存在意義。

其他展區簡介：

【民初至戰時】

民初時期，人們追求含蓄之美，功能性大於花俏設計，故金器、碧玉多見於婚嫁場合或作保值之用。為重現當時大戶人家的房間一角，飾物盒和桌子被設於展廳內，以放置周大福經典首飾。 空間中心掛上的通花走馬燈，參考了傳統中式雕花、剪紙工藝及婚宴喜慶元素，照出「囍」字光影效果，讓祝福洋溢於整個空間 。

【戰后至1970年代】

戰後社會元氣漸復，在中西文化共同影響下，香港的獨特美學嶄露頭角。此展區採用各行各業的霓虹燈牌，重塑出當年繁華熱鬧的一面。

【1980年代至21世紀初】

到了 80 年代，香港經濟起飛，各種資訊科技逐漸流入。互聯網開拓了在數碼世界探索的無限可能性，而社交網絡讓人與人能瞬間連繫。利用特製的數據門框和反射鏡牆，櫥窗展現無限空間感，反映科技為人開啟了一扇又一扇的大門 。

【今天至未來】

在共享經濟發展下，信息互通、資源共享使效率得到提升，並能減少資源浪費。在最後一個展區內，境觀裝置由多個蜂巢形光影雕塑組成，象徵新的體系在人的協作運結下，將為人帶來光輝的未來。