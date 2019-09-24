「Still-Life」大型影像裝置・時空幻化生命哲學

自從手機功能強大起來，短片拍攝變得普及，近年大眾也特別留意影像藝術這個範疇，但除了拍攝，手機的屏幕也是接收影像的主要媒介，也改變了人們欣賞影像藝術的方式。自1888年愛迪生提出活動電影放映機的概念，大大地改變了大眾的生活，於今天看一齣電影是何等容易的事，但當年可是震憾世人，而且，在「Cinema」的概念，欣賞影像藝術或電影，場境也是重要一環。除了娛樂的方面，影像這一個媒介也引起我們對「虛擬」之思考，最近於中環畢打行的立木畫廊，正舉行美國知名藝術家Jennifer Steinkamp的個展「Still-Life」，展出三件引人入勝的近作，作為影像裝置藝術，現場親身去感受是無比重要。

《Still-Life》 重點作品《Still-Life》是藝術家今年的新作，乍看之下琳琅滿目的日常物品如食物、花卉及植物以彷如隨機的軌跡緩慢移動、碰撞，帶有一絲淒美。原來作品是呼應十六世紀荷蘭及佛萊明的靜物畫，在未有攝影之前，靜物畫是留下事物形象的主要媒介，卻蘊含著時間流逝的視覺寓言，甚至呈現生命脆弱的意味。每一件事物在每一秒間都在變動、老化，靜態特質甚至會令人感得毛骨悚然。不過，Jennifer的作品卻同時以充滿詩意的舞動來頌讚生命與重生。

Jennifer Steinkamp是數碼動畫藝術創作的權威人物，亦是首位從顏色、質感到動態都完全以數碼方式來實驗建構影像藝術家。曾在眾多美術館及博物館舉行個人展覽，其作品可見於多個國際公營以及私人收藏。 在另一件作品《Blind Eye 2》之上，更加看得出藝術家想表達的生命寓意之探討，作品呈現兩棵白樺樹不規則的晃動，葉片猶如細雨般落下，在以為葉片已落光，然而新的綠葉又暗暗地萌生，生命看似有始有終卻又是循環。作品的名字參照白樺樹慘白樹皮上的黑點，在藝術家的眼中黑點好比呆瞪的眼睛，在觀眾觀察作品時，作品也彷似與之互動。還有一件作品相當吸引眼球，《Retinal 2》所呈現的動畫圖像好像眼睛中靜脈血管的折射和液體的流動，然而綠色、粉紅及紫色卻有著脫離了有機物的感覺之反差，Jennifer Steinkamp是創作3D動畫的先驅，她擅於運用電腦科技演繹動態中的有機和抽象形態，除了創作本身帶出的哲學，藝術家亦特別希望在大型投映的環境下，令觀眾更深入全面地投入藝術的世界，探索空間與時間。