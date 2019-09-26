Banksy最大幅油畫被動手腳　吊燈香蕉內有乾坤　暗諷英國政局？

神秘塗鴉藝術家Banksy最大幅油畫《Devolved Parliament》即將在倫敦蘇富比上拍，估價£150萬-200萬（HK$1,450萬-1,930萬），很大機會打破Banksy畫作的拍賣紀錄。 去年在同一拍賣上，Banksy畫作《女孩與氣球（Girl with Ballon）》在成交後突然自毀，外界關注今次拍賣Banksy會否已準備了甚麼把戲。不料拍賣在即，有人發現此畫被動了手腳，與10年前展出時有所不同，細節竟然變了模樣。到底這是Banksy精心安排的把戲，還是另有乾坤？

《Devolved Parliament》是Banksy在2009年的創作，並於同年在Banksy根據地英國布里斯托博物館展出。有Banksy粉絲比對當年展出的畫作，與目前上拍這一幅，結果有驚人發現。（按下圖了解新舊作有哪三個不同之處↓↓↓）

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消息傳出後，行方發聲明回應指，畫作獲Banksy的官方機構Pest Control認證，的確是當年展出的同一幅，獨一無二。行方續指，他們知悉藝術家在當年展覽後，曾修改畫作，惟未有解釋為何沒把這一點列明於圖錄內。

到底Banksy為何要作出如此改動？確實原因暫時未知。來自布里斯托的Banksy收藏家Huw Lougher認為，也許Banksy後來認為原作色調太明亮，與英國政局愈見混亂不相合，所以才把畫作色調變暗，並把猿人手上的香蕉由朝上換成朝下。

這是否Banksy精心安排的把戲？ Lougher直言，Banksy是玩這種把戲的天才，更是一位營銷天才。他就是靠公關宣傳，建立他的事業。

【Banksy作品圖輯】

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：Banksy最大幅油畫被動手腳？吊燈、香蕉內有乾坤】