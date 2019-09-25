【Brompton Explorer】 騎遊歐洲 一部摺車伴你浪跡天涯

秋分已過，秋意漸濃，微涼秋風令人好有到郊區擁抱大自然的衝動。除了行山野餐之外，踩單車也是不少香港人喜愛的秋季活動，每逢假日，沙田大埔粉嶺上水一帶，都擠滿享受單車樂的遊人，而漸漸地，更開始了一股單車旅行風潮，帶著自己的愛車騎遊外地，以雙腿深度認識當地文化。

相片來源：Brompton Bicycle

歐洲各國一直是不少香港人嚮往的旅遊勝地，然而近年不少人都厭倦了過往打卡式的走馬看花，轉換成騎上單車，用自己的雙腿，深入探究一眾古雅浪漫的歐洲都市。為了方便騎遊人士，歐洲單車聯合會(European Cyclists’ Federation)特別成立了一個名為「EuroVelo」的企劃，至今暫時發展及整合了貫穿整個歐洲的16條騎遊路線，由最短(全長1,072公里)、連接瑞士及法國的Rhone Cycle Route，到最長(全長10,400公里)、貫穿挪威、俄羅斯、拉脫維亞、波蘭、德國、捷克、匈牙利、克羅地亞、羅馬利亞、希臘、土耳其等20個國家的ron Curtain Trail都有，讓遊客可以根據自己的喜好和能力騎遊歐洲。

相片來源：Brompton Bicycle

常言道：「工欲善其事，必先利其器。」無論是要騎遊歐洲，抑或是在香港享受單車樂，一輛外型及實用兼備的單車都是至關重要！來自英國倫敦的經典手製摺合單車品牌Brompton Bicycle，向來都備受一眾單車愛好者推崇，不但是著名德國單車手Heinz Stucke環遊世界的夥伴，更曾有從事研究的科學家騎著Brompton單車在南極作實地考察，並在Land's End和 John O'Groats之間展開無數次歷險之旅。

相片來源：Brompton Bicycle

品牌最近推出的Brompton Explore摺車，採用六速組合，配合較少的齒輪和Tan-wall爬山輪胎，讓騎遊者能應對更具挑戰性的起伏地形及更高的裝備負重，此型號更包括一個特別訂造的 28L 捲頂背包及特別版備用袋，方便存放所有必要裝備。至於外型設計方面，則以迷彩色為主要色調，配以Brooks Cambium C17 全天候座椅，完美地結合品牌所兼備的便攜功能和時尚外型。服務貼心的Brompton，深明騎遊者時常為編排旅程而苦惱，更特別隨Explore單車附送由品牌和探險家Alastair Humphreys 合作編寫的探索書，內容覆蓋出走紐約和倫敦等主要城市的路線，協助騎遊者籌劃下一趟旅程。