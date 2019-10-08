【狂野時速】保羅獲加名車巡禮　細數電影中Toyota、Ford等戰車

提到超賣座的動作電影《狂野時速》（The Fast And The Furious），很多人都會想起男主角Paul Walker保羅獲加，他從2001年第一集上映時就擄獲影迷的心，喜歡賽車的他還積極參與慈善活動，卻不幸在《狂野時速7》（Furious 7）拍攝期間因車禍逝世，令影迷與車迷懷念不已。在他主演的《狂野時速 》系列電影中，究竟開過哪些車子呢？

保羅獲加在《狂野時速》中飾演臥底警探Brian O'Conner，受洛城警察委託調查一連串劫車事件的FBI幹員，在雲迪素（Vin Diesel）飾演的Dominic Toretto身旁當臥底，出於義氣而放走Dominic Toretto，也丟了臥底之職。除主演狂野時速之外，從2010年開始也參加了半職業性的賽車比賽成為賽車手。

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保羅獲加2013年11月30日車禍逝世，2018年他的家人製作了《I Am Paul Walker》紀錄片來緬懷摯愛，此部紀錄訪談了包括其胞弟Cody Walker與《狂野時速》飾演Roman的泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）等夥伴。還著墨保羅獲加對於海洋環境的保護，他的女兒還特別創立「保羅獲加基金會Paul Walker Foundation」與國際海洋保育組織OFS合作，替海洋環境發聲。

細數Paul Walker保羅獲加在《狂野時速》系列電影中開過的各款靚車↓↓↓

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