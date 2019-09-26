回顧三代馬爹利XO 從樽身設計看時代變遷

廣東粵語有句歇後語叫「一本通書睇到老」，意思是做人不能食古不化，單純地將同一套做法和看法重覆在處理不同事物上。有人在過去40年間，用同一套強硬手法處理過無數事件，因而被譽為「好打得」，便自以為以往「夾硬」完成任務的手法行得通，最終釀成一發不可收拾的局面。相反，擁有超逾300年歷史的老酒莊，因為懂得在不影響品牌宗旨及質素的大前題下，隨著時代變遷而跟上潮流，來到今天依然屹立不搖。

在8、90年代的香港，XO盛行，飲XO是豪氣、有品味的象徵。然而時至今日，在烈酒市場傾向威士忌和氈酒的年代，XO在年輕飲家眼中有著古舊的印象，為了在這歷史洪流中生存，擁有超逾300年歷史、貴為當今四大干邑最古老歷史品牌的馬爹利，以引人注目的新酒瓶設計，將品質卓越的干邑佳釀接上現今的時代潮流，去除飲家對其的老派印象。

保樂力加香港及澳門執行董事Frantz Hotton

XO，即eXtra Old的意思，根據法國國家干邑業管理局(Bureau National Interprofessionnel du Cognac)的定義，只有在法國干邑區生產，將經過銅製蒸餾儀雙重蒸餾出的「Eau de vie」(生命之水)放在橡木桶經歷至少10年陳年時間的白蘭地，才能被稱為XO，可謂最頂級的白蘭地。(想對干邑有更深入的了解，可以按此閱讀《干邑入門解碼 — 傳承超過 250 年的極致工藝》)

第一代馬爹利XO 在1987年，馬爹利將置於優質橡木桶中醞藏陳年至少35年的干邑佳釀，以「XO Supreme」之名推出市場，酒液充滿黑椒、粉椒及芫茜的辛香，同時間交織着無花果、合桃及檀香的濃厚芬芳，令人一嗅難忘，因此當時這款第一代的馬爹利XO特別以香水樽形設計，以加強飲家對其擁有濃郁酒香的印象，而這樽身設計也用了18年，直到2005才被取締。



第二代馬爹利XO 漸漸地，飲家對於干邑佳釀的賞識不再僅僅局限於酒液本身，連樽身和酒標設計也帶有觀賞和收藏價值。同時，為了鞏固及加強馬爹利XO的優雅形象，品牌在2005年推出第二代樽身設計，並特別加入標誌性的「拱橋」設計，那優雅的彎曲線條，和樽身上的雨燕雕刻，大大地加強了馬爹利XO的觀賞和收藏價值。



第三代馬爹利XO

來到第三代的樽身設計，品牌以「敢為一刻，致勝之時 (Mark Your Defining Moments)」的概念為靈感，為馬爹利XO的經典獨特拱形藝術酒瓶作出徹底改良。充滿摩登現代感的瓶身設計更簡潔利落、更富線條美，加上精緻閃爍的燙金飾邊，盡顯馬爹利活力及優雅的堂煌氣派。此外，樽身上的雨燕標誌，亦更新為在2017年由法國著名設計室Yorgo & Co.所設計的版本。