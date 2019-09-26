居酒屋 Umai 鵜舞 與梅酒一起品嚐秋刀魚的滋味

試過日本地道居酒屋的風味，相信回港後都會念念不忘。居酒屋除了有著日式社交的氛圍，時令的食材、獨特的地酒，構成令人難忘的體驗。香港不乏日本餐廳，但亦令人難以選擇。位於荔枝角的這家日式小酒館「鵜舞」，今季推出秋季時令限定的秋刀魚菜單，加上自家釀造的當季日本梅酒，或者值得朋友們一試！

「鵜舞」揉合東京新宿西口站小巷的小酒館，以及日本漁村質樸風貌，綴以傳統日式燈籠、溫馨簡約的電燈泡，並以仿舊木為主要材料元素，營造小漁港簡樸的居酒屋風情及氣氛，予人舒適自在的感覺 好的日本菜，師傅與食材缺一不可，因為日本菜講求時令、新鮮，用料理功夫去昇華食材的味道與特色，而除了功夫之外，選購食材亦關係到師傅的實力。日籍主廚下地町敦先生於今季精心設計的全新「時令秋刀魚嚐味菜單」，燒秋刀魚釋出滿滿的油香與甘甜，相信不少朋友都了解過，但秋刀魚刺身卻非經常品嚐到，而且更是當季時令才適合的。另有特色秋刀魚釜飯，可謂是日本的「煲仔飯」，使用名為「kama」的特製鐵鍋製成。有時，要把肥美的魚生昇華，必須要配上米飯，可以把魚的油香提升到另一個層次。

日籍主廚下地町敦先生 限定菜單除了秋刀魚之外，亦加入更多的日式美食，例如「現場生燒佐賀呼子魷魚包韓式紫菜」，顧客可以自己動手炭燒，用上韓式紫菜是為不用加上額外調味，可謂匠心獨運；而「蟹膏麵豉配新鮮蔬菜條」亦是一大特色，在不少餐廳都曾品嚐過蔬菜條，沾上特色醬汁，是另類的下酒小食，但蟹膏麵豉卻是點亮了味蕾，作為每道菜之間的間場小食適合不過。

「鵜舞」自家釀造日本梅酒 餐廳有著不少清酒、燒酌可供選擇，看得出餐廳主理人也是愛酒之人，但於這個時節，絕對要品嚐當造的梅酒，是為餐廳自家釀造之產品，夥拍位於日本和歌山南部著名南高梅產區其中一家享譽全國的釀酒商かきぶち農園，正宗承傳梅酒釀造之道，配上限定菜單的肥美秋刀魚，清清味蕾，中和油膩感，提升食慾，更是一絕。