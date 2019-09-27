【高效健身房】SIXPAD STATION 爆汗15分鐘 訓練效能等於兩個鐘

過去110天一連串的事件，令不少香港人醒覺運動強身的重要性，然而都市人生活忙碌，平日下班後已是夜深時分，還要花時間約會、吃飯、打理家事，要抽出個幾兩個鐘去跑步做gym都不是易事。幸好在高科技儀器的介入加持下，現今的運動訓練效能得到極大程度提升，由日本引入香港的SIXPAD STATION落戶尖東全新地標商場K11 Musea，透過以CMM脈衝為基礎的EMS電流技術與不同動作結合，令受訓者在短短15分鐘達成相當於兩個小時的訓練功效。

SIXPAD STATION @ K11 Musea

經過長達40年的研究，京都大學榮譽教授森谷敏夫發現，以20Hz頻率的電流刺激深層肌肉，能夠幫助肌肉在運動時消耗更多的氧氣，從而加強肌肉訓練效果。日本MTG株式会社以此理論為基礎，研發出一系列智能健肌儀，並成立SIXPAD STATION，結合多項先進科技，帶來全新設計的訓練系統。SIXPAD STATION所使用的EMS訓練系統，會透過電流刺激造成相當於傳統器械訓練的重量效果，其好處是不但會加強訓練效能，更可以避免額外負重所造成的關節受傷。

15分鐘，5組訓練動作，達成兩小時的訓練功效。

在進行首次訓練之前，一對一的專業教練會先透過身體構成分析儀和閒談咨詢，了解受訓者的運動背景及身體狀況，以制定針對性的訓練計劃。之後受訓者會穿上設有18個EMS電極針的EMS訓練裝備，教練會根據其需要及身體狀況，透過控制台調較電流強度，協助他們針對性地訓練包括上臂肱二頭肌、上臂肱三頭肌、胸肌、大胸肌、腹直肌、腰肌、大腿、背闊肌及斜肌的9大肌肉群。在15分鐘的訓練課程中，教練及Digital Training Mirror會指導受訓者進行5組運動訓練動作，並在EMS電流刺激的抗力下，加強訓練效能，達成相當於兩個小時的訓練功效。

位於K11的SIXPAD STATION設有5個訓練區