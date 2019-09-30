【可能係Paul Newman特別版？】 神秘紅盤地通拿 預計以300萬拍售

貴為勞力士錶王，地通拿(Daytona)一直廣受錶迷追捧，二手市場有價有市，罕有經典款甚至有錢都買唔到，當中由Paul Newman擁有嘅「Paul Newman Daytona」更以1775萬美金成交，成為史上最貴腕錶！而即將於下星期二(10月8日)舉行的「香港蘇富比珍貴名錶秋季拍賣」就出現了一枚極罕的神秘紅色錶盤地通拿！

眾所周知，縱然並非正式代言人關係，但地通拿與Paul Newman的關係極為密切。當年的國際性潮流指標Paul Newman，相傳因為無時無刻都戴著妻子Joanne Woodward所贈的「骰仔面」地通拿，令此原本不甚受歡迎的錶款頓時成為潮流熱物，銷售量直線上升，並一直備受追捧至今，現時一枚同型號款式的6263，拍賣價更動輒以200萬以上成交。

Paul Newman 經常戴著妻子Joanne Woodward所贈的「骰仔面」地通拿

今次在蘇富比秋拍出現的地通拿16528，擁有極為罕見的紅色錶盤，在已知市場中僅有此一枚！根據錶殼編號(E3333654)估計，應是在1990年1993年初出產，然而到底這枚被稱為「Luna Rossa」的地通拿源自哪裡，可謂一個謎！有外國專家估計，可能是錶盤製造商Jean Singer & Cie為勞力士製作的樣品，但最後並沒有投入生產，就像「The Big Blue」那樣。

神秘的極罕紅色錶盤地通拿16528「Luna Rossa」，於今年蘇富比秋拍首次現身！

而筆者經多番查探後作出大膽估計，此枚腕錶有可能是與Paul Newman有關！推理論點如下：

一) 早於1959年，位於美國佛羅里達洲的Daytona International Speedway甫開幕，勞士力便與之達成合作協議，並於1963年發佈第一代以此賽道命名、專為賽車手設計的腕錶Daytona。

二) Daytona International Speedway於1966年首次舉辦地通拿24小時耐力賽(24 Hours of Daytona)，即獲勞力士冠名贊助。

三) 鍾愛賽車運動的Paul Newman於1977年首次參與地通拿24小時耐力賽，駕駛64號的Ferrari 365 GTB/4，並獲得第5名佳績。

四) 1991年，Paul Newman於事隔34年後，再次參加地通拿24小時耐力賽。



在時間和背景動機等多方面的蛛絲馬跡吻合下，筆者大膽估計，Paul Newman於1991年時為了紀念自己再次參賽，找勞士力為他訂製特別版地通拿，紅色錶盤源自他於1977年駕駛的Ferrari 365 GTB/4 紅色戰車。



Paul Newman於1977年首次參與地通拿24小時耐力賽，駕駛64號的Ferrari 365 GTB/4，並獲得第5名佳績。

Paul Newman於1977年首次參與地通拿24小時耐力賽，駕駛64號的Ferrari 365 GTB/4，並獲得第5名佳績。

希望親身一睹此枚紅色錶盤地通拿16528的話，可以於10月3日至7日期間，到於香港會議展覽中心新翼展覽廳一舉行的「香港蘇富比珍貴名錶秋季拍賣」預展鑑賞。