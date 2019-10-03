【林寶堅尼】 聯乘五位本地藝術家 電光火石間創作狂牛慈善藝術品

林寶堅尼近日與5位本地藝術家合作，舉行「遙・垠」慈善藝術拍賣展，以「狂牛」為基調進行藝術創作，並將作品放在網上作慈善暗標拍賣，將所得之善款在扣除成本後，全數撥捐智行基金會，以幫助受愛滋病影響的兒童。

林寶堅尼與5位本地藝術家，以「狂牛」為基調進行藝術創作，並將作品放在網上作慈善暗標拍賣。

5位參與是次創作及慈善競投的本地藝術家包括劉永基(Alex Lau)、陳翹康(Joe Chan)、陳啟駿(M.C.)、Nelson Cabán和陳瑞琦(Shirky Chan)，他們以繪畫、攝影、雕塑、混合媒體及裝置藝術展現出林寶堅尼品牌與藝術的結合。其中，是次活動策展人Shirky更於林寶堅尼位於灣仔星街的陳列室進行現場創作，透過將攝影與繪畫兩種媒介同時融入作品中，引領觀者探索在高度社會化的時代下，對汽車或人體完美的線條的無邊界及獨有幻想。

Shirky於林寶堅尼陳列室進行一連兩日的即場創作。

劉永基 - Wanderlust 劉永基 - Wanderlust

靈感來自無盡的海洋，而天空則是其界限。隨着大海的水流，漂浮到無窮無盡的汪洋：探索、征服、漫游、發現。就好像林寶堅尼的創意和卓越表現推進前所未有的另一層面，將不可能變成可能。



陳翹康 - 靜聽 陳翹康 - 靜聽

靈感來自小時候在所住的傳統中式大宅裡聽到的雨聲，他認為人類在文明底下連帶著一堆規矩與約束，當下的人總是嚮往着一種純粹與絕對。不論是追求着絕對的寧靜，還是絕對的速度，在精神層面下並無差異。是次創作更注入林寶堅尼具代表性的六角形元素於作品中。



陳翹康 - 靜聽

陳瑞琦 - Leanna 陳瑞琦 - Leanna

將攝影與繪畫兩種媒介同時融入作品中，Shirky認為慾望是無盡的，在流行文化驅使下我們對汽車或人體完美的線條都有一定幻想，並希望藉著這件作品表達一種另類的性感。

Nelson Cabán - Ferruccio’s Dream Nelson Cabán - Ferruccio’s Dream

這件混合媒體的藝術作品不受媒介及畫框的限制，以創意來表達林寶堅尼高尚而精巧的涵意。作品更從Huracán Performate Spyder和Urus上吸取靈感，加入品牌獨特的六角型設計及Y形圖案；從而表現出懂得欣賞林寶堅尼為他們帶來超凡體驗的品味。



陳啟駿 - Juxtaposition No.1、Contrapuntal No.1、Contrapuntal No.2

照片以雙重曝光的方式拍攝，將兩個帶著不同文化身份與記憶的人造地境重叠起來，形成一個新的景象，嘗試模糊和挑戰既有人造地景攝影的邊界。而在第二次曝光中，兩個不同的影像重疊並置，形成一個無法預測的影像。而那道從縫隙散發出的光，把兩個空間連接起來，成了穿越時空的門。

陳啟駿 - Juxtaposition No.1、Contrapuntal No.1、Contrapuntal No.2

5件作品由今日至10月15日期間，於林寶堅尼位於灣仔星街的陳列室進行公開展覽，並至10月31日(晚上11時59分)期間，於www.hkboundless.com進行網上暗標競投，所得之善款在扣除成本後，將全數撥捐智行基金會於中國全方位照顧受愛滋病影響的兒童及青年，並以助學、教育為重點，減輕家庭經濟負擔，讓他們專心學習，減少因經濟困難而輟學的可能性。