【標誌設計】藍牙為何叫藍牙？黑莓為何是黑莓？廿年前的手機王國

今天手機界的王者是蘋果，如果說蘋果是一個時代的開始，那就是源自於另一個「生果」王國的終結，正是「黑莓」BlackBerry。

BlackBerry商標 於2005年，BlackBerry被《Forbes》評選為當年的全球20大高增長品牌，那時候iPhone還未見縱影。BlackBerry打響牌頭的一役，眾所周知是911事件發生時網路大混亂，而黑莓仍然能及時傳遞現場訊息，及後不論美國政府還是民眾，都對其產品趨之若騖、愛不釋手。心水清的朋友一望見黑莓的標誌，就知道是來自其標誌性鍵盤按鍵的形狀，酷似黑莓，本來該公司名為RIM（Research in Motion），也因為鍵盤深入民心而後來改名為BlackBerry。

「BBBB Design」，原來竟是四個反白「B」字中間的空洞

於今天大家都會覺得鍵盤無甚特別，最後的黑莓手機也因為iPhone王國的掘起而改為生產輕觸式智能手機，可謂急功近利。雖然鍵盤已不合時宜，但不能否定它曾經帶來的變革及價值，「鍵盤」只是黑莓表面上的形象，其存在其實是為輔助當年強大的Push Mail服務。於今天大家都覺得實時收發電郵是理所當然的，因為有App的存在，但於當年卻是Push Mail在911大發神威，更是廣大商務人士的恩物。標誌除了代表鍵盤，原來也是其名字的縮寫，由七個黑色半橢圓形組成的標誌，在註冊商標時定下了「BBBB Design」之名，原來竟是四個反白「B」字中間的空洞。

北歐國王Harald Blåtand，據說因為酷愛吃藍莓而令牙齒染藍（網上圖片） 再回溯到90年代，那時候手機界是Nokia與Sony Ericsson的時代，於1994年，在Sony Ericsson工作的荷蘭機電工程師Jaap Haartsen收到老闆的指示，要想出一個技術將電話和其他設備連接起來，一個歷久不衰的發明就此出現了——無線通信技術，藍牙技術的前身，可能大家每天都還在使用。對於「藍牙」還是「藍芽」，不少朋友還傻傻分不清，參照英文名「Bluetooth」就應該是前者，但其名字是如何走出來的？就要說在1999年，Sony Ericsson、Nokia、IBM、Intel以及東芝公司等業界龍頭成立一個特別興趣小組（Special Interest Group／SIG），正是後來的「藍牙技術聯盟」，進一步研發及制定藍牙技術。鑑於該技術打破各巨頭的界限，將之統一和合作，於是SIG決定以十世紀北歐國王Harald Blåtand的名字來命名，因為Harald Blåtand統一了因宗教和領土問題而分裂的挪威與丹麥。「Blåtand」譯成英文就是「Bluetooth」，據說因為這國王酷愛吃藍莓而令牙齒染藍。再說到藍牙的標誌，正是由Harald Blåtand的簡寫「H」和「B」的古北歐盧恩字母「ᚼ」及「ᛒ」組合而成。筆者在打字的這刻，正望到屏幕右上角的這個標誌，正連接著右手握著的無線滑鼠，原來有著如此寓意。