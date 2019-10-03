非洲官二代涉洗黑錢被瑞士充公25部名車　拍賣成交額超過2億港元

一批原屬於非洲國家赤道畿內亞副總統的珍罕跑車，被瑞士當局扣押後，以無底價形式上拍。這場拍賣近日舉行，反應極佳，全球只得9部的林寶堅尼Lamborghini Veneno開篷版，連佣以CHF830萬成交（HK$6,530萬），創下林寶堅尼車款的拍賣紀錄。

這場拍賣當中，共有25部跑車原屬於非洲國家赤道畿內亞副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）。曼格是總統奧比昂的兒子，因涉及挪用公款及洗黑錢指控，這些跑車因而被扣押。據報道指，瑞士當局與曼格達成協議，只要曼格同意把扣押品出售，並把售後所得捐予赤道畿內亞的社會計劃，便可撤銷指控。

曼格在社交媒體經常大秀奢華生活↓↓↓

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行方原先預期這些跑車的總成交額超過€1,200萬（HK$1億），結果總成交額達CHF 2,600萬（HK$2億），達估價兩倍。其中US$2,300萬將會捐予赤道幾內亞。25部車當中，成交之冠正是這部白色的林寶堅尼Veneno。

Veneno是林寶堅尼為慶祝50周年誌慶而製作的車款，以旗艦超跑、有大牛之稱的Aventador為藍本，改裝而成。廠方的目標是希望製作一部貼近賽車標準，卻可在馬路上合法行駛的車款。

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Veneno與Aventador同樣採用一副6.5升的V12引擎，但透過加大進氣口及排氣管改裝，把最大馬力由690匹增至740匹。據廠方數字，Veneno極速可達359 km/h，由靜止加速至100 km/h只需2.8秒。Veneno從車頭到車尾加入大量擾流組件，包括車尾的巨翼碳纖維尾翼，提升下壓力及空氣動力，增加高速行駛時的穩定性。

上拍這部白色Veneno為開篷版本，廠方僅製作了9部，此為第7部。此車2014年初登場時，廠方公布零售價連稅為€330萬（HK$3,170萬）。拍賣當日，此車引來6位人士競投。經過歷時7分鐘競價，拍賣官以CHF 700萬下槌，連佣成交價CHF 830萬（HK$6,530萬），與零售價比較升值超過1倍。行方指，這是歷來林寶堅尼車款拍賣成交的最高紀錄。

至於另一部同樣極為罕有，全球只得6部的究極超跑Koenigsegg One:1，則以估價2倍多下槌。這部極速超過400 km/h的跑車，估價CHF 180萬 - 230萬，結果以CHF 400萬下槌，連佣成交價CHF 460萬（HK$3,630萬）。

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雖然買家身份未能確定，但有現場人士透露，一名經紀人為來自阿聯酋杜拜的買家，一舉投得數輛超跑。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：非洲政要珍藏超跑 林寶堅尼Veneno破紀錄HK$6,530萬成交】