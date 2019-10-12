鑽石戒指這樣買　簡單一招讓你慳錢30%　一卡以下鑽戒均適用

許多人在購買鑽石戒指時，可能最在乎的或第一個想知道的事情就是，這顆鑽石幾克拉（carat，或稱卡），通常來說在其淨度、顏色、切工等其他因素差不多時，克拉數越大的鑽石就越有價值，大家也都越喜歡。 但你知道有時克拉數在只差一點點時，直接用肉眼來分辨其實分辨不出大小，但在價格上卻會相差非常多，如0.9克拉和1克拉鑽石價格可以相差30%之多。

其實這種失之毫釐，差之千里的原因，除了因鑽石本身的稀缺性，1克拉以上算是稀有寶石之外，就是因為「克拉溢價」的原則。

何謂克拉溢價呢？這是寶石的專有名詞，簡單來說即是指克拉重量，對鑽石價格的影響。鑽石的品質越佳，影響也越大。也就是鑽石的價格之間有「克拉溢價」的存在，所以儘管是0.01的區別，身價卻是相去甚遠。

克拉是鑽石的4C標準之一，1克拉等於100分又等於0.2克。當鑽石在其它3C品質接近或相同的情況下，隨著重量的增加，鑽石的價格會呈階梯型的增長，這種價格的波動非線性成長，而是呈幾何級數增長。

且品質越優良的鑽石，價格波動就越大，上升的幅度越明顯，尤其逢整數、或是逢5、逢10等克拉數字，價格更有大幅度的跳躍，所以儘管從外觀看不出什麼差別，售價卻相差很多。

而就0.99克拉和1克拉而言，通常1克拉以下的鑽石較不具保值性，所以從投資保值角度考量，整數的1克拉鑽石為佳。但如果只是要自行配戴的情況下，其實0.99克拉和1克拉，單純以肉眼上看是比較難看出差異的。

那要怎麼避免，在買鑽石時產生克拉溢價呢？其實鑽石的品質等級劃分都是有一個標準跟臨界點的，而根據克拉溢價的這一特性，我們就可以將鑽石劃分成過了臨界點跟沒過臨界點這兩類。

譬如說30分、50分、1克拉都是鑽石臨界點，從佩戴效果上來說通常低於臨界點一兩分的鑽石從肉眼來看大小跟它們差不多，但價格卻便宜很多。例如說想買一個0.5克拉左右的鑽，那麼選一顆同等級的48分鑽就划算多了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鑽戒這樣買讓你省將近30%的價錢】