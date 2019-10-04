【Duck & Waffle】 一隻油封鴨腿 俘虜過百萬個胃

3年前，倫敦人氣餐廳Duck & Waffle訪港，在Ritz Carlton的頂樓酒吧OZONE搞為期一星期的Pop-up，消息一出即迅速滿訂，筆者當年有幸訂得一席，那道招牌名菜「鴨腿窩夫」，至今依然回味掛念。幸然，3年後的今日，Duck & Waffle正式落戶中環IFC，開設首家在倫敦以外的分店，終於不用專程飛往倫敦，在港也可以重嚐這道至今已售出超過100萬份的美食。

期待已久的Duck & Waffle香港店，正式在中環IFC開幕，雖然沒有倫敦元祖店的40樓高空美景，也並非全日24小時營業，但一眾惹人垂涎的招牌美饌依然俱全。

Duck & Waffle 鴨腿窩夫

餐廳靈魂級招牌菜，鴨腿歷經10小時的油封烹調，外皮焦脆而肉質保持嫩滑，夾於鬆軟的窩夫以及香脆的煎鴨蛋之間，並淋上秘製的芥末楓糖漿，鹹甜香脆滑嫩味道陳雜，口感豐富細膩。



Spiced Ox Cheek Doughnut 牛臉頰冬甩

靈感來自中式傳統包點，冬甩內包裹著加入忌廉芝士和多種香料的慢煮牛臉頰，再沾上煙燻紅椒糖，蘊藏微微香辛滋味



Puy Lentils 普伊扁豆

極受歡迎的素食菜式，拌入牛油焦糖洋蔥、味噌乳酪等，再綴以脆烤蕎麥帶來豐富口感，食味雜陳。

除了倫敦元祖店的經典菜式，Duck & Waffle亦特別為香港店創立了一些獨有的新菜式、雞尾酒及甜品。

Grilled Octopus 烤八爪魚

以烤至肉質柔嫩的八爪魚入饌，伴以酸豆、西班牙香腸及薯仔，最後以檸檬醬汁帶出淡淡清香。



Irish Crab 愛爾蘭蟹肉

佐以海苔脆片，並加入蠔鮮蛋黃醬和海草，從而帶出蟹肉鮮甜，濃郁海洋鮮味令人一試難忘。



Beef Tartare 生牛肉他他

特意加入烤過的牛肉脂肪，讓生牛肉他他洋溢烤牛肉的香氣，既香口又嫩滑；再佐以醃洋蔥、英國Marmite醬醃蛋黃與香脆麵包片，讓人停不了口。



Miso Custard Tart 味噌吉士撻

在傳統英倫甜品吉士撻中加入味噌，鹹甜滋味交融，併發出意想不到的味覺享受。



#Snapquack #Snapquack

以菠蘿冧酒混合荔枝利口酒、佛手柑、苦精及紅莓糖調製，果味十足而餘韻深沉，層次豐富。

