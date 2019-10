【Test Kitchen】元祖名廚 Kwame Onwuachi 載譽重臨

每位食客將會收到一本由Kwame所著的《Notes from a Young Black Chef》

下月才年滿30歲的Kwame Onwuachi畢業於著名的美國烹飪學院(Culinary Institute of America),並曾於米芝蓮三星法國餐廳Per Se及新派美國菜館 Eleven Madison Park學藝,而他在完成在Test Kitchen的首秀後,更參加了著名的廚藝競賽電視節目「Top Chef」,並獲得第6名佳績。2007年,Kwame獲得華盛頓洲際酒店邀請,開設主打非洲加納比海菜的Kith/Kin,並迅即成為美國首都裡最熱門的餐廳之一。今年,Kwame榮獲極具指標性的James Beard Awards中的「Rising Star Chef of the Year」獎項,更同時被Zagat、San Francisco Chronicle和福布斯評選為「美國最重要廚師」、「最佳新廚師」以及「三十大三十歲以下新星」之一,而由他所著的《Notes from a Young Black Chef》更將於今年被改編成電影,是當今美國廚壇中最炙火可熱的耀眼新星。