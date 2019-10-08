【後巷酒吧】下班小酌酒吧SAKETEN，十家特色酒造清酒選擇

下班小酌成為港人習慣，一來紓解一下上班的納悶與壓力，更可與三五知己談天說地，也許微醺一刻值千金，所以選址也需要思考氣氛是否合適。藏身於砵典乍街H Code「後巷」的SAKETEN，並非常見的清酒酒吧，除了氣氛舒適，如果大家對傳統的居酒屋看膩，現代設計風的SAKETEN更是令人眼前一亮。

除環境之外，酒吧團隊也別具匠心，日本清酒侍酒師Yoko Isagoda，會為顧客提供一對一服務，源自於日本服務業的傳統，客人的體驗至關重要，即使是小酌一杯，客人也會想對知道所選擇的酒是否合適，畢竟酒是要配合、調整心情，選對的酒，加上其酒文化和知識，是為重中之中。而「SAKETEN」一名，則來自其清酒系列的十家酒造。

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十家酒造的清酒會因季節而輪流限定推出，在這刻的話，則特別推薦酒造新星「日本酒応援団（Nihonshu Oendan）」的Kakeya 2018純米吟釀，與常見的清酒不同，近年不少清酒也大玩White Wine風，風格及品飲都借鏡白酒，雖然此舉不免與推廣清酒至不同文化背景的地方有關，而很多都著重突顯花果香、降低酒的烈性。而Kakeya又與之不同，隱約地可以品嚐到Earthy的芳香特色，別樹一格。還有另一款大門35純米大吟釀，是大阪為數不多的清酒酒造之一，「35」固然是指精米步合35%，是為大吟釀級數，酒體呈微黃，其香甜微酸引人入勝，配合小食更是合襯。除了日本清酒，酒吧也引不少精緻伴酒美食，亦有日本生啤以及果實酒，當然Highball亦不會缺席！